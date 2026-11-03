Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

«Sai usare l'IA? Non aspettarti uno stipendio più alto»

Secondo un'indagine di UBS, l'81% delle aziende non offre salari più elevati a chi possiede competenze nell'IA. Per molte imprese sono ormai considerate un requisito di base.
«Sai usare l'IA? Non aspettarti uno stipendio più alto»
Deposit
Fonte Ats Awp
di Redazione
«Sai usare l'IA? Non aspettarti uno stipendio più alto»
Secondo un'indagine di UBS, l'81% delle aziende non offre salari più elevati a chi possiede competenze nell'IA. Per molte imprese sono ormai considerate un requisito di base.

ZURIGO - La padronanza degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) non si traduce necessariamente in un aumento salariale poiché gran parte delle aziende considera che tali competenze siano «requisiti di base», emerge da un'indagine di UBS pubblicata oggi.

Delle circa 400 imprese che hanno partecipato all'inchiesta degli economisti del numero uno bancario elvetico, la maggioranza (81%) non offre una retribuzione più elevata ai dipendenti in possesso di conoscenze nel campo dell'IA. Tale quota sale al 94% per le aziende che utilizzano l'IA solo occasionalmente, ma scende al 77% per quelle che dichiarano un uso regolare di questa tecnologia e al 69% per quelle che hanno integrato l'IA nei propri processi lavorativi, indica lo studio che rende conto dell'indagine.

«Ciò potrebbe indicare che le competenze in materia di IA sono sempre più considerate un requisito di base oppure che il loro contributo aggiuntivo alla creazione di valore non è ancora sufficiente, agli occhi delle aziende, per giustificare un aumento salariale», scrivono gli esperti di UBS.

L'introduzione dell'IA nei processi lavorativi non ha, per il momento, alcun impatto negativo sull'assunzione dei giovani. Tra le aziende intervistate, il 26% afferma che, grazie all'uso dell'IA, i giovani assumono incarichi più impegnativi in tempi più brevi. Ma «se, in futuro, un numero sempre maggiore di mansioni tipiche dell'inizio della carriera dovessero essere automatizzate o se dovessero scomparire i posti di lavoro destinati ai neodiplomati, ciò potrebbe rendere più difficile l'acquisizione di esperienza pratica e il conseguimento delle qualifiche necessarie per ricoprire posizioni più elevate», avvertono gli autori dello studio.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
competenze digitaliintelligenza artificialemercato del lavoro
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
2 gior

Tensione all'esterno di un locale

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
124
196

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
3 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
11 ore
16

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
3 gior
10
18

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
11 ore
86
211

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
80
172

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
3 gior
21
74

Ecco don Funerale

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
7 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
113

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
23 ore
29
61

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
139

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
45
171

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
24
72

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
7 ore
3

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
1 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
3 gior
11

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
42
111

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
10 ore
34
75

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
93

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
116

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
2 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
1 gior
16
34

Tutti denunciati

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
2 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
1 gior
16
88

Che Ambrì!

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
58

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
2 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
13
49

Serena è stata ritrovata

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
19 ore
17

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
14
57

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
7 ore
10
34

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
3 gior
14
97

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
7 ore
18

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
9
59

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
1 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
10 ore
2
23

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
1 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
23 ore
23
29

Un tempo è finito

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia
LIVE
FORMULA 1
1 gior
14
55

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
All'esercito un fondo da 24 miliardi
LIVE
SVIZZERA
7 min

All'esercito un fondo da 24 miliardi

Cade in un riale e perde la vita
LIVE
LUCERNA
51 min

Cade in un riale e perde la vita

Il cherosene scarseggia ancora: Berna attinge nuovamente alle scorte obbligatorie
LIVE
BERNA
1 ora

Il cherosene scarseggia ancora: Berna attinge nuovamente alle scorte obbligatorie

Vento contrario: respinte le iniziative contro l’energia eolica
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2

Vento contrario: respinte le iniziative contro l’energia eolica

Attacco hacker a Holcim: rubati 360 GB di dati, minacciata la pubblicazione
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Attacco hacker a Holcim: rubati 360 GB di dati, minacciata la pubblicazione

AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore
LIVE
SVIZZERA
1 ora
4
18

AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore

Attacco hacker al sito delle scuole: arrestato un 16enne
LIVE
VAUD
2 ore
5

Attacco hacker al sito delle scuole: arrestato un 16enne

Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2

Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro

Legge sulla caccia, le associazioni pro-lupo chiedono una rielaborazione globale
LIVE
SVIZZERA
3 ore
10

Legge sulla caccia, le associazioni pro-lupo chiedono una rielaborazione globale

Greenpeace a Coop e Migros: «Più spazio alle proteine vegetali»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1
16

Greenpeace a Coop e Migros: «Più spazio alle proteine vegetali»