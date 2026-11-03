«Sai usare l'IA? Non aspettarti uno stipendio più alto»

Delle circa 400 imprese che hanno partecipato all'inchiesta degli economisti del numero uno bancario elvetico, la maggioranza (81%) non offre una retribuzione più elevata ai dipendenti in possesso di conoscenze nel campo dell'IA. Tale quota sale al 94% per le aziende che utilizzano l'IA solo occasionalmente, ma scende al 77% per quelle che dichiarano un uso regolare di questa tecnologia e al 69% per quelle che hanno integrato l'IA nei propri processi lavorativi, indica lo studio che rende conto dell'indagine.