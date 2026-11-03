Uno svizzero-russo ha diritto a un'udienza pubblica al TAF

I giudici hanno motivato tale decisione con la presentazione tardiva della domanda, avvenuta dopo diversi scambi di corrispondenza, e con una rinuncia implicita. Il TAF ha ritenuto che il legame economico tra Pumpyanskiy e suo padre Dmitry fosse sufficiente ai fini dell'inserimento nell'elenco. Il genitore fa parte della cerchia di uomini d'affari invitati al Cremlino alla vigilia dell'invasione e nel 2014 ricevette da Putin in persona l'Ordine al merito per la patria. Anche lui si trova nella lista dei sanzionati.