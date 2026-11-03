Frutti tossici dell'acero nei pascoli: morti 25 cavalli

Gandolfo ha lanciato un appello ai proprietari: i cavalli devono essere immediatamente ritirati dai pascoli e portati nelle stalle. Insieme ad altri allevatori, ha inoltre promosso un'iniziativa per censire i casi di malattia e i decessi, oltre che per sensibilizzare i proprietari sui rischi.

La miopatia atipica è una patologia conosciuta da tempo, ma non si manifesta ogni anno con la stessa intensità. Quest'anno, secondo quanto riferito, la siccità e la scarsità di foraggio hanno costretto gli animali a rimanere più a lungo al pascolo, aumentando il rischio di ingerire i frutti tossici. I forti venti degli ultimi giorni avrebbero inoltre contribuito a disperderli sul terreno.