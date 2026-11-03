Frutti tossici dell'acero nei pascoli: morti 25 cavalli
Altri 15 animali sono in cura. L'allevatore Mario Gandolfo raccomanda ai proprietari di ritirare i cavalli dai pascoli e tenerli nelle stalle.
FREGIÉCOURT - Nel Canton Giura e nel Giura bernese, negli ultimi giorni, 25 cavalli sono morti a causa della miopatia atipica, una malattia muscolare associata all'ingestione di sostanze tossiche contenute nei frutti dell'acero di monte. Secondo le prime informazioni, gli animali avrebbero ingerito proprio questi frutti durante il pascolo.
Altri 15 cavalli sono attualmente sottoposti a cure d'urgenza in diverse cliniche, come ha riferito martedì all'agenzia Keystone-ATS l'allevatore Mario Gandolfo, di Fregiécourt. Della moria avevano già dato notizia il Quotidien Jurassien e Radio Fréquence Jura.
Gandolfo ha lanciato un appello ai proprietari: i cavalli devono essere immediatamente ritirati dai pascoli e portati nelle stalle. Insieme ad altri allevatori, ha inoltre promosso un'iniziativa per censire i casi di malattia e i decessi, oltre che per sensibilizzare i proprietari sui rischi.
La miopatia atipica è una patologia conosciuta da tempo, ma non si manifesta ogni anno con la stessa intensità. Quest'anno, secondo quanto riferito, la siccità e la scarsità di foraggio hanno costretto gli animali a rimanere più a lungo al pascolo, aumentando il rischio di ingerire i frutti tossici. I forti venti degli ultimi giorni avrebbero inoltre contribuito a disperderli sul terreno.
La moria rischia di avere anche pesanti ripercussioni economiche per gli allevatori. Poiché la miopatia atipica non è una malattia contagiosa, infatti, le perdite subite non sono coperte dalla cassa cantonale per le epizoozie.