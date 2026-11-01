Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
Dubbi su un progetto immobiliare, possibili contenziosi legali e allagamenti lungo il torrente Noco. Il consigliere comunale Tiziano Zanetti (PLR) interpella il Municipio e chiede chiarezza.
Dubbi su un progetto immobiliare, possibili contenziosi legali e allagamenti lungo il torrente Noco. Il consigliere comunale Tiziano Zanetti (PLR) interpella il Municipio e chiede chiarezza.
DARO - Un progetto immobiliare fermo e le preoccupazioni per la sicurezza idrogeologica della collina di Daro, a Bellinzona. Sono i due temi al centro di un'interpellanza presentata dal consigliere comunale PLR Tiziano Zanetti, che chiede chiarimenti al Municipio.
Al centro dell'atto parlamentare c'è un terreno in Via ai Ronchi 31/32, nella zona in passato interessata da un importante cedimento stradale che aveva imposto la chiusura della strada per un lungo periodo. Proprio qui era prevista un'iniziativa immobiliare che, almeno per il momento, non sembra aver registrato sviluppi concreti.
«Ad oggi non si intravvedono cambiamenti che potrebbero far pensare ad un'iniziativa immobiliare sul terreno sottostante il grande muro di supporto costruito a sostegno del percorso stradale», scrive Zanetti nell'interpellanza.
Il consigliere comunale sottolinea inoltre la delicatezza del territorio collinare, particolarmente sensibile agli interventi edilizi.
Queste le domande rivolte al Municipio:
- Il Municipio è al corrente di quanto elencato nella premessa?
- Qual è la situazione riguardante la prevista edificazione in Via ai Ronchi 31/32? Corrisponde al vero che vi sono delle procedure legali ancora in corso anche a seguito di quanto demandato a suo tempo dal Consiglio comunale al Municipio?
- Se sì, a che punto sono? Si ipotizzano implicazioni finanziarie per il Comune? Se del caso, a quanto ammontano?
- Esistono altre situazioni sul territorio comunale che hanno reso necessario giungere alle vie legali per dirimere delle questioni con i medesimi promotori?
- Se sì, quali e quante sono queste procedure? Di che tipo? Se coinvolgono degli stabili o delle edificazioni, in quali quartieri? A che punto siamo?
Il torrente Noco e gli allagamenti in Via Pedemonte
Le preoccupazioni espresse nell'interpellanza non riguardano soltanto le edificazioni. Un secondo fronte è quello della sicurezza idrogeologica della collina, con particolare attenzione ai corsi d'acqua che attraversano la zona.
Zanetti richiama quanto accaduto in occasione di alcuni temporali, quando si sono verificati dissesti negli alvei dei riali, in particolare lungo il torrente Noco. Secondo quanto riportato nell'atto parlamentare, questi fenomeni hanno provocato importanti allagamenti, che hanno raggiunto anche la sottostante Via Pedemonte.
Su questo fronte Zanetti chiede:
- Per quanto attiene la situazione del riale citato in precedenza, cosa intende fare il Municipio? Vi è un problema per la sicurezza a valle dello stesso? Se ciò dovesse essere il caso, come è intenzionato a procedere? Qual è il grado d'urgenza per eventuali interventi? A quanto potrebbero ammontare i costi?
- Vi è un monitoraggio costante riguardante i numerosi corsi d'acqua collinari presenti su tutto il territorio comunale? Vi sono situazioni a rischio?
Ora la parola passa al Municipio, chiamato a fare chiarezza sia sul futuro del progetto immobiliare sia sulle eventuali misure necessarie per garantire la sicurezza della zona.