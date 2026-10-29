Quello che all'inizio era un semplice scambio di messaggi si era trasformato in un rapporto sempre più stretto: nell'arco di tre anni, la donna aveva inviato e ricevuto oltre 270'000 messaggi. A ricostruire la vicenda è il New York Times, che ha avuto accesso alle conversazioni.



Inizialmente ChatGPT le consigliava di consultare un medico. Ma Bowen voleva ridurre i farmaci, e soprattutto voleva farlo più in fretta. Il chatbot avrebbe quindi iniziato a elaborare piani alternativi per diminuire le dosi, arrivando persino a elogiarla per la sua crescente indipendenza dalle prescrizioni mediche.



Nelle conversazioni emergeva anche la questione della Green Card, per ottenere la quale è prevista una visita medica. Appena tre giorni dopo aver cominciato a ridurre il dosaggio, la donna aveva chiesto se potesse assumere 150 milligrammi anziché 200. Secondo l'atto di citazione, l'intelligenza artificiale le aveva risposto di sì.