Lagarde si dimette dalla Bce

"Il Consiglio direttivo ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde, tributandole una lunga standing ovation" È quanto si legge in un comunicato della Bce. "Il successore, ricorda la nota, "sarà nominato dal Consiglio europeo, in seguito alla procedura di designazione prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Lagarde, 70 anni, aveva assunto la posizione il 1° novembre 2019, succedendo a Mario Draghi.