UE
Lagarde si dimette dalla Bce
Le dimissioni della presidente della Banca Centrale Europea saranno effettive dal 7 febbraio 2027. Il Consiglio europeo dovrà ora avviare le procedure per la nomina del successore.
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ans
Lagarde si dimette dalla Bce
Le dimissioni della presidente della Banca Centrale Europea saranno effettive dal 7 febbraio 2027. Il Consiglio europeo dovrà ora avviare le procedure per la nomina del successore.
BRUXELLES - "Sono stato informato da Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, della sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo il 7 febbraio 2027. Riconosco rispettosamente la sua decisione". Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
"Il Consiglio direttivo ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde, tributandole una lunga standing ovation" È quanto si legge in un comunicato della Bce. "Il successore, ricorda la nota, "sarà nominato dal Consiglio europeo, in seguito alla procedura di designazione prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Lagarde, 70 anni, aveva assunto la posizione il 1° novembre 2019, succedendo a Mario Draghi.
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