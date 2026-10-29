Cerca e trova immobili
Segnalaci
Israele

«Elezioni rubate dai partiti arabi», ma la polizia smentisce

Le autorità respingono le accuse del partito del primo ministro Netanyahu. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, i partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi.
«Elezioni rubate dai partiti arabi», ma la polizia smentisce
IMAGO / Achille Abboud
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Elezioni rubate dai partiti arabi», ma la polizia smentisce
Le autorità respingono le accuse del partito del primo ministro Netanyahu. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, i partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi.

TEL AVIV - La polizia israeliana smentisce le affermazioni del Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui le elezioni sarebbero state "rubate" dai partiti arabi. "La giornata elettorale si è svolta con pochissimi episodi irregolari che abbiano riguardato l'integrità del voto, persino se confrontata con le elezioni precedenti", ha dichiarato una fonte della polizia a diversi organi di stampa in lingua ebraica, secondo quanto riportato dal Times of Israel. "È importante sottolineare che non esistono prove, né di natura investigativa né di intelligence, a sostegno di tali accuse", ha aggiunto la fonte. Ieri, anche un funzionario della Commissione elettorale centrale (Cec) aveva respinto le denunce di brogli.

Mentre lo scrutinio è ancora in corso, i partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi nelle elezioni di martedì, a fronte di un'affluenza senza precedenti da parte della comunità araba.

Prima del voto, i media in lingua ebraica avevano riferito che il Likud intendeva contestare i risultati provenienti dalle località arabe e sostenere che le elezioni fossero state "rubate" nel caso in cui Netanyahu non avesse vinto; il partito aveva infatti preparato in anticipo una serie di reclami e accuse di brogli.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
likudnetanyahu
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
2 gior
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
17 ore

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
1 gior
56
230

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
1 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
19 ore
28
41

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
2 gior
2
61

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
67

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
1 gior
8
54

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
3 gior
3
10

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
14 ore
6
43

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
2 gior
28
70

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
3 gior
18
21

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
18 ore

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
25

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
22 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
2 gior
47
181

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
3 gior
54
72

Polizia tartassata dai coatti

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
84
204

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
1 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
1 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
1 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
19 ore
7
25

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
1 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
17 ore
4
26

Camion contro moto sulla cantonale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
2 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
2 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
1 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
14
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
2
24

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
1 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
20 ore

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
2 gior
149
160

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
2 gior
5
20

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
1 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
1 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
58

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
11 min

Tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz

Scontro tra treni, mancano all'appello 29 persone
LIVE
SPAGNA
47 min

Scontro tra treni, mancano all'appello 29 persone

Un bombolone alla crema come arma del delitto
LIVE
ITALIA
1 ora

Un bombolone alla crema come arma del delitto

Volkswagen registra una perdita di 5,82 miliardi di euro
LIVE
GERMANIA
1 ora
7

Volkswagen registra una perdita di 5,82 miliardi di euro

Si continua a cercare tra le lamiere dei vagoni
LIVE
SPAGNA
2 ore

Si continua a cercare tra le lamiere dei vagoni

Il sedicente «vero presidente eletto» fa marcia indietro
LIVE
BRASILE / STATI UNITI
3 ore
4
17

Il sedicente «vero presidente eletto» fa marcia indietro

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte
LIVE
GIAPPONE
4 ore
9

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte

«Riprenda la marcia normale»: tre audio puntano il dito sul centro di controllo
LIVE
SPAGNA
10 ore
5
9

«Riprenda la marcia normale»: tre audio puntano il dito sul centro di controllo

Bolsonaro: «Guiderò l'opposizione dagli Usa»
LIVE
BRASILE / STATI UNITI
11 ore
1
46

Bolsonaro: «Guiderò l'opposizione dagli Usa»

I feriti sono più di 100. Il bilancio dei morti? «Destinato ad aumentare»
LIVE
SPAGNA
13 ore

I feriti sono più di 100. Il bilancio dei morti? «Destinato ad aumentare»