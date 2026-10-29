«Elezioni rubate dai partiti arabi», ma la polizia smentisce

TEL AVIV - La polizia israeliana smentisce le affermazioni del Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui le elezioni sarebbero state "rubate" dai partiti arabi. "La giornata elettorale si è svolta con pochissimi episodi irregolari che abbiano riguardato l'integrità del voto, persino se confrontata con le elezioni precedenti", ha dichiarato una fonte della polizia a diversi organi di stampa in lingua ebraica, secondo quanto riportato dal Times of Israel. "È importante sottolineare che non esistono prove, né di natura investigativa né di intelligence, a sostegno di tali accuse", ha aggiunto la fonte. Ieri, anche un funzionario della Commissione elettorale centrale (Cec) aveva respinto le denunce di brogli.