«Elezioni rubate dai partiti arabi», ma la polizia smentisce
Le autorità respingono le accuse del partito del primo ministro Netanyahu. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, i partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi.
TEL AVIV - La polizia israeliana smentisce le affermazioni del Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui le elezioni sarebbero state "rubate" dai partiti arabi. "La giornata elettorale si è svolta con pochissimi episodi irregolari che abbiano riguardato l'integrità del voto, persino se confrontata con le elezioni precedenti", ha dichiarato una fonte della polizia a diversi organi di stampa in lingua ebraica, secondo quanto riportato dal Times of Israel. "È importante sottolineare che non esistono prove, né di natura investigativa né di intelligence, a sostegno di tali accuse", ha aggiunto la fonte. Ieri, anche un funzionario della Commissione elettorale centrale (Cec) aveva respinto le denunce di brogli.
Mentre lo scrutinio è ancora in corso, i partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi nelle elezioni di martedì, a fronte di un'affluenza senza precedenti da parte della comunità araba.
Prima del voto, i media in lingua ebraica avevano riferito che il Likud intendeva contestare i risultati provenienti dalle località arabe e sostenere che le elezioni fossero state "rubate" nel caso in cui Netanyahu non avesse vinto; il partito aveva infatti preparato in anticipo una serie di reclami e accuse di brogli.