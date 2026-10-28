I feriti sono più di 100. Il bilancio dei morti? «Destinato ad aumentare»

La rimozione dei vagoni

Sono in corso le operazioni di rimozione dei due vagoni dell'Iryo più gravemente danneggiati. Il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page, ha dichiarato che si lavorerà per tutta la notte. Tre grandi gru sono impegnate nella rimozione delle carrozze, in particolare la numero uno che è la più danneggiata e che si teme sia stata intaccata anche dalle fiamme di un incendio. Ci sono reali preoccupazioni che, una volta spostata, vengano scoperti ulteriori cadaveri. Una quarta gru è rimasta invece danneggiata nel tragitto verso il luogo dell'incidente.

La Guardia Civil è impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso delle eventuali vittime, anche con droni dotati di sensori termici che potrebbero fornire indizi utili alla localizzazione di potenziali sopravvissuti. Al momento l'area è off-limits per le unità cinofile, che potranno accedervi non prima della messa in sicurezza, che avverrà solo giovedì. Gli agenti resteranno al lavoro fino ad avere la certezza che «non ci sia più nessuno», ha dichiarato all'agenzia di stampa spagnola EFE Teresa Albacete, portavoce del Comando di Toledo.