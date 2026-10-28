Herzog vedrà Netanyahu e Eisenkot per testare un governo di unità

Nel frattempo, il Comitato elettorale centrale (CEC) sta esaminando segnalazioni di presunte irregolarità nelle elezioni. A presentare formale richiesta è stato il Likud, il partito di Netanyahu. Già a urne aperte gli esponenti della formazione hanno affermato che le elezioni sarebbero state «rubate» dai partiti arabi attraverso presunti brogli diffusi.