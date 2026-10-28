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Herzog vedrà Netanyahu e Eisenkot per testare un governo di unità

Le accuse di frodi denunciate dal Likud sono al vaglio del Comitato centrale elettorale
Herzog vedrà Netanyahu e Eisenkot per testare un governo di unità
Saeed Qaq/JNA via ZUMA Press Wire/dpa
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Herzog vedrà Netanyahu e Eisenkot per testare un governo di unità
Le accuse di frodi denunciate dal Likud sono al vaglio del Comitato centrale elettorale

TEL AVIV - Channel 11 riporta che il presidente israeliano, Isaac Herzog, dovrebbe incontrare, già nei prossimi giorni, ancora prima della pubblicazione dei risultati finali e dell'inizio delle consultazioni, Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot - separatamente - per iniziare a testare la fattibilità di un governo di unità nazionale.

Nel frattempo, il Comitato elettorale centrale (CEC) sta esaminando segnalazioni di presunte irregolarità nelle elezioni. A presentare formale richiesta è stato il Likud, il partito di Netanyahu. Già a urne aperte gli esponenti della formazione hanno affermato che le elezioni sarebbero state «rubate» dai partiti arabi attraverso presunti brogli diffusi.

Il CEC ha dichiarato di aver «lanciato la sua consueta operazione di monitoraggio dell'integrità elettorale», come avviene ad ogni appuntamento elettorale. Ogni segnalazione avanzata dai partiti sulla correttezza del voto e su eventuali errori verrà vagliata con attenzione, si legge nella nota.

L'affluenza senza precedenti dell'elettorato arabo ha portato, secondo le ultime proiezioni, alla conquista di ben 19 seggi da parte delle formazioni Lista Unitaria (12) e Ra'am (7).

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