Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato

I ricci si nutrono principalmente di piccoli invertebrati come coleotteri e insetti. Ma il caldo e la siccità persistenti hanno fortemente ridotto queste specie, limitando le risorse alimentari dei ricci.

La carenza ha colpito in modo particolare le madri, soprattutto durante il periodo di allevamento dei piccoli. "Le madri hanno abbandonato i loro piccoli perché non riuscivano a trovare cibo a sufficienza", scrive Anja Straumann, dell'associazione regionale Igelhilfe Baselbiet.