C'è penuria di diesel? Berna pensa al limite 80 sulle autostrade
La misura d'emergenza sarebbe contenuta in un documento interno dell'Amministrazione federale. L'applicazione potrebbe essere rapida, e non dovrebbe nemmeno passare dal Parlamento.
Un limite di 80 km/h sulle autostrade svizzere per far fronte a una possibile penuria di diesel.
È l’ipotesi contenuta in un documento che circola all’interno dell’Amministrazione federale, come riporta l’Aargauer Zeitung. Il Consiglio federale potrebbe prendere una decisione nel giro di pochi giorni, senza passare dal Parlamento.
La Legge sulla circolazione stradale gli attribuisce infatti la competenza sui limiti generali di velocità, mentre quella sull’approvvigionamento del Paese gli permette di intervenire temporaneamente sul consumo di beni vitali in caso di grave penuria.
Un primo passo è già stato fatto: l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese ha sbloccato 45 milioni di litri di diesel dalle scorte obbligatorie.
Quanto si risparmierebbe?
Berna non si è ancora espressa. Secondo il TCS, viaggiando a 80 anziché a 120 km/h si consumano da 1 a 1,2 litri in meno ogni 100 chilometri. Su scala nazionale, il risparmio sarebbe compreso tra 11 e 13 milioni di litri al mese. Più ottimista l’ATA, che stima un risparmio tra 0,5 e 1 milione di litri al giorno.
Si tratta però di stime: su molti tratti il limite è già di 80 km/h e spesso, tra cantieri e code, non è comunque possibile raggiungere i 120. Ipotizzando un risparmio di mezzo milione di litri al giorno, servirebbero circa tre mesi per eguagliare le scorte appena sbloccate. Nel 2006 il Consiglio federale aveva stimato una riduzione dei consumi pari al 5-7% delle vendite di diesel.
E i tempi di percorrenza?
Di notte, su strada libera, per percorrere 100 chilometri servono 50 minuti a 120 km/h e un’ora e 25 minuti a 80 km/h. Di giorno, però, la differenza si riduce. Secondo l’USTRA, un’autostrada raggiunge la capacità massima attorno agli 85 km/h: a questa velocità le distanze tra i veicoli si accorciano, le differenze di velocità tra auto e camion diminuiscono e si riducono le «onde» di frenata. Improbabile, invece, un’eccezione per le auto elettriche: limiti diversi comporterebbero più sorpassi e frenate, aumentando il rischio di code.
Sul piano politico le reazioni sono contrastanti
L’UDC è critica. Per il consigliere nazionale Thomas Knutti «gli alti costi del carburante colpiscono non solo gli automobilisti, ma tutta l’economia e, in definitiva, ogni economia domestica». Favorevoli invece i Verdi: secondo Michael Töngi «Tempo 80 è una misura rapida e semplice da attuare come poche altre».
Intanto, secondo Viasuisse, il caro carburante non ha finora avuto effetti sul traffico, in particolare su quello dei pendolari.