Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

C'è penuria di diesel? Berna pensa al limite 80 sulle autostrade

La misura d'emergenza sarebbe contenuta in un documento interno dell'Amministrazione federale. L'applicazione potrebbe essere rapida, e non dovrebbe nemmeno passare dal Parlamento.
C'è penuria di diesel? Berna pensa al limite 80 sulle autostrade
IMAGO/Andreas Haas
Fonte Aargauer Zeitung
elaborata da Redazione
C'è penuria di diesel? Berna pensa al limite 80 sulle autostrade
La misura d'emergenza sarebbe contenuta in un documento interno dell'Amministrazione federale. L'applicazione potrebbe essere rapida, e non dovrebbe nemmeno passare dal Parlamento.

Un limite di 80 km/h sulle autostrade svizzere per far fronte a una possibile penuria di diesel.

È l’ipotesi contenuta in un documento che circola all’interno dell’Amministrazione federale, come riporta l’Aargauer Zeitung. Il Consiglio federale potrebbe prendere una decisione nel giro di pochi giorni, senza passare dal Parlamento.

La Legge sulla circolazione stradale gli attribuisce infatti la competenza sui limiti generali di velocità, mentre quella sull’approvvigionamento del Paese gli permette di intervenire temporaneamente sul consumo di beni vitali in caso di grave penuria.

Un primo passo è già stato fatto: l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese ha sbloccato 45 milioni di litri di diesel dalle scorte obbligatorie.

SVIZZERA
«Mai visto nulla di simile»

Quanto si risparmierebbe?
Berna non si è ancora espressa. Secondo il TCS, viaggiando a 80 anziché a 120 km/h si consumano da 1 a 1,2 litri in meno ogni 100 chilometri. Su scala nazionale, il risparmio sarebbe compreso tra 11 e 13 milioni di litri al mese. Più ottimista l’ATA, che stima un risparmio tra 0,5 e 1 milione di litri al giorno.

Si tratta però di stime: su molti tratti il limite è già di 80 km/h e spesso, tra cantieri e code, non è comunque possibile raggiungere i 120. Ipotizzando un risparmio di mezzo milione di litri al giorno, servirebbero circa tre mesi per eguagliare le scorte appena sbloccate. Nel 2006 il Consiglio federale aveva stimato una riduzione dei consumi pari al 5-7% delle vendite di diesel.

E i tempi di percorrenza?
Di notte, su strada libera, per percorrere 100 chilometri servono 50 minuti a 120 km/h e un’ora e 25 minuti a 80 km/h. Di giorno, però, la differenza si riduce. Secondo l’USTRA, un’autostrada raggiunge la capacità massima attorno agli 85 km/h: a questa velocità le distanze tra i veicoli si accorciano, le differenze di velocità tra auto e camion diminuiscono e si riducono le «onde» di frenata. Improbabile, invece, un’eccezione per le auto elettriche: limiti diversi comporterebbero più sorpassi e frenate, aumentando il rischio di code.

Sul piano politico le reazioni sono contrastanti
L’UDC è critica. Per il consigliere nazionale Thomas Knutti «gli alti costi del carburante colpiscono non solo gli automobilisti, ma tutta l’economia e, in definitiva, ogni economia domestica». Favorevoli invece i Verdi: secondo Michael Töngi «Tempo 80 è una misura rapida e semplice da attuare come poche altre».

Intanto, secondo Viasuisse, il caro carburante non ha finora avuto effetti sul traffico, in particolare su quello dei pendolari.

ZURIGO
Carenza di carburante, Swiss rassicura: «Nessuna restrizione a Zurigo»
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglio federalelimite di velocitàpenuria diesel
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
79

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
43
68

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
18

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
13 ore
2
54

«Io che ho vissuto il buio»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
13 ore
26
65

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
217

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
3 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
79

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
15

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
1 gior
47
176

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
8 ore
9
19

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
4 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
3 gior
195
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
20
68

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
17

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
9 ore
14
34

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
21 ore
16
61

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
43

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
23 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
10 ore
129
155

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
1 gior
5
19

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
4 ore
54
116

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
11

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Bocciato in Commissione l'aumento dell'IVA per finanziare gli armamenti
LIVE
SVIZZERA
14 min

Bocciato in Commissione l'aumento dell'IVA per finanziare gli armamenti

Truffa milionaria alle FFS, chiesti sei anni e cinque mesi per l'ex dipendente
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
1 ora
2

Truffa milionaria alle FFS, chiesti sei anni e cinque mesi per l'ex dipendente

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato

«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri
LIVE
SVIZZERA/UE
2 ore
15

«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri

Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
LIVE
GRIGIONI
2 ore
3

Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina

Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"
LIVE
SVIZZERA
2 ore
10

Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"

Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria
LIVE
SVIZZERA
3 ore
6

Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
3 ore

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1
14

Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
4 ore
4
46

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata