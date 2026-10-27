C'è penuria di diesel? Berna pensa al limite 80 sulle autostrade

E i tempi di percorrenza?

Di notte, su strada libera, per percorrere 100 chilometri servono 50 minuti a 120 km/h e un’ora e 25 minuti a 80 km/h. Di giorno, però, la differenza si riduce. Secondo l’USTRA, un’autostrada raggiunge la capacità massima attorno agli 85 km/h: a questa velocità le distanze tra i veicoli si accorciano, le differenze di velocità tra auto e camion diminuiscono e si riducono le «onde» di frenata. Improbabile, invece, un’eccezione per le auto elettriche: limiti diversi comporterebbero più sorpassi e frenate, aumentando il rischio di code.