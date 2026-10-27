FRIBORGO
Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale
Il conducente che ha provocato la collisione ha proseguito la sua corsa e la sua identità è ancora ignota
Polizia cantonale Friborgo
Fonte red
Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale
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Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale
Il conducente che ha provocato la collisione ha proseguito la sua corsa e la sua identità è ancora ignota
Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale
Il conducente che ha provocato la collisione ha proseguito la sua corsa e la sua identità è ancora ignota
FRIBORGO - Quattro veicoli coinvolti e sette persone ferite e trasportate in ospedale. È questo il bilancio del maxi tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì, sull'autostrada A12 tra Matran e lo svincolo di Friborgo Sud.
Secondo i primi accertamenti, a innescare l'incidente, si legge oggi in un comunicato della polizia cantonale, sarebbe stato un veicolo che si è immesso sulla carreggiata dalla corsia d'emergenza. Pochi istanti dopo si è verificata una collisione a catena tra quattro veicoli che hanno ostruito parte del tratto stradale e provocato pesanti ripercussioni sul traffico.
Il conducente della prima vettura ha proseguito la sua corsa e la sua identità, al momento, resta ignota.
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