Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale

Secondo i primi accertamenti, a innescare l'incidente, si legge oggi in un comunicato della polizia cantonale, sarebbe stato un veicolo che si è immesso sulla carreggiata dalla corsia d'emergenza. Pochi istanti dopo si è verificata una collisione a catena tra quattro veicoli che hanno ostruito parte del tratto stradale e provocato pesanti ripercussioni sul traffico.

Il conducente della prima vettura ha proseguito la sua corsa e la sua identità, al momento, resta ignota.