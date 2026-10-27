Gamba ritrovata nel Reno: la scoperta sconvolge la comunità locale, soprattutto gli asilanti

La polizia cantonale argoviese ha avviato le ricerche poco dopo le 7.30 di domenica, impiegando un'imbarcazione e dei sommozzatori. Nel corso della giornata sono stati trovati altri sacchi contenenti resti umani. I servizi di emergenza sono rimasti in azione anche nella giornata di lunedì. La polizia e la Procura hanno aperto un'inchiesta. L'identità della vittima non è ancora stata accertata, ma secondo la Cantonale le circostanze fanno pensare a un omicidio. Restano da chiarire il luogo e l'ora del delitto, così come l'identità del responsabile o degli eventuali responsabili.

L'Istituto di medicina legale di Argovia sta esaminando i resti per stabilire l'identità dell'uomo e le circostanze della morte. La polizia criminale cerca testimoni che abbiano notato movimenti sospetti sulle rive del Reno a Stein o altrove. Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo leibleben.kripo@kapo.ag.ch.