Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

L'esercito dei 270'000 (in Assistenza)

Ovvero poco meno del 3% della popolazione svizzera. A beneficiarne sono soprattutto bambini e adolescenti. Fra gli adulti, invece, i divorziati.
L'esercito dei 270'000 (in Assistenza)
Depositphotos (Maria_Artist)
Fonte Sda
elaborata da Redazione
L'esercito dei 270'000 (in Assistenza)
Ovvero poco meno del 3% della popolazione svizzera. A beneficiarne sono soprattutto bambini e adolescenti. Fra gli adulti, invece, i divorziati.

NEUCHÂTEL - Circa 270'000 persone sono state sostenute dall'assistenza sociale economica in Svizzera lo scorso anno. Il tasso di assistenza sociale si è attestato al 2,9 percento, rimanendo quindi su un livello comparabile a quello del 2025.

Un numero in aumento
Il numero di beneficiari dell'assistenza sociale è aumentato del 4,5 percento rispetto all'anno precedente, come ha comunicato martedì l'Ufficio federale di statistica (UFS). Nel 2024 circa 256'000 persone avevano percepito almeno una volta l'assistenza sociale.

Come già negli anni precedenti, bambini e adolescenti hanno registrato, tra tutte le fasce d'età, il tasso di assistenza sociale più elevato, pari al 4,8 percento. Con l'aumentare dell'età, il tasso diminuisce costantemente, riporta sempre l'UFS.

Soprattutto i divorziati
Si sono evidenziate differenze significative in base allo stato civile. Le persone divorziate hanno registrato il tasso di assistenza sociale più alto, pari al 4,2 percento, seguite dalle persone celibi/nubili con il 3,7 percento.

Tra le persone sposate il tasso era dell'1,4 percento e tra le persone vedove dello 0,8 percento, secondo la Confederazione. I cittadini stranieri hanno registrato un tasso di assistenza sociale del 5,4 percento e i cittadini svizzeri un tasso dell'1,9 percento.

Tassi di assistenza sociale più elevati nella Svizzera romanda
I tassi di assistenza sociale più elevati per regione sono stati registrati in diversi cantoni della Svizzera romanda e a Basilea Città. I cantoni a carattere rurale della Svizzera centrale e orientale, così come i cantoni Friburgo, Grigioni e Vallese, hanno registrato tassi più bassi.

Queste differenze sono legate, tra l'altro, alla struttura economica e demografica regionale, nonché alle particolari pressioni dei centri urbani, si legge ancora.

Nella maggior parte dei cantoni i tassi sono variati tra meno 0,3 e più 0,2 punti percentuali, appunta l'UFS. Un aumento più marcato è stato osservato nel Cantone di Ginevra, con una crescita di 0,9 punti percentuali dal 6,7 percento al 7,6 percento.

Fra i rifugiati il tasso è dell'86,3%
Nel settore dei rifugiati, secondo le statistiche, nel 2025 circa 32'600 persone sono state sostenute dall'assistenza sociale. Il tasso era dell'83,6 percento. Inoltre, circa 68'000 persone con lo statuto di protezione S sono state sostenute dall'assistenza sociale, corrispondente a un tasso dell'81,1 percento.

I risultati relativi all'assistenza sociale nel settore dell'asilo saranno pubblicati solo in un secondo momento.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
assistenza socialedivorziatistatisticastranieriSvizzeratasso di povertà
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
77

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
19 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
42
66

Polizia tartassata dai coatti

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
17

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
6 ore
2
44

«Io che ho vissuto il buio»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
21 ore
119
218

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
6 ore
24
57

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
22 ore
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
18 ore
47
174

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
182
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
17 ore
11
34

Ne basta poca per morire

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
3 gior
59
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
23 ore
19
61

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
20 ore
11
42

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
35
109

L'incredibile rimonta di Lula

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
22 ore
15

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
16 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
3 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
15 ore
14
54

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
18 ore
5
18

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
3 gior
12
24

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
11

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

Ucciso dopo un concerto, arrestato un neonazista di Blood and Honour
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Ucciso dopo un concerto, arrestato un neonazista di Blood and Honour

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Gamba ritrovata nel Reno: la scoperta sconvolge la comunità locale, soprattutto gli asilanti
LIVE
ARGOVIA
22 min

Gamba ritrovata nel Reno: la scoperta sconvolge la comunità locale, soprattutto gli asilanti

Sempre più famiglie monoparentali in assistenza
LIVE
SVIZZERA
39 min

Sempre più famiglie monoparentali in assistenza

Domanda turistica verso un rialzo in inverno
LIVE
SVIZZERA
49 min

Domanda turistica verso un rialzo in inverno

IPG, nel 2025 ne hanno usufruito in 340mila
LIVE
SVIZZERA
57 min

IPG, nel 2025 ne hanno usufruito in 340mila

Se la primavera è calda, le foglie cadono prima
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3

Se la primavera è calda, le foglie cadono prima

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
SVIZZERA
2 ore
10
10

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Incendio a Thusis, imputato rilasciato dal carcere preventivo
LIVE
GRIGIONI
2 ore

Incendio a Thusis, imputato rilasciato dal carcere preventivo

«Quanto vale la sicurezza di vostro figlio?» Ricatto da 50'000 franchi a una procuratrice
LIVE
VAUD
3 ore
9

«Quanto vale la sicurezza di vostro figlio?» Ricatto da 50'000 franchi a una procuratrice

Il 2026 potrebbe essere un anno da record per i fallimenti in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
4 ore
5

Il 2026 potrebbe essere un anno da record per i fallimenti in Svizzera

Fare il rider, con il master
LIVE
SVIZZERA
4 ore
12
18

Fare il rider, con il master