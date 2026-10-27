L'esercito dei 270'000 (in Assistenza)
Ovvero poco meno del 3% della popolazione svizzera. A beneficiarne sono soprattutto bambini e adolescenti. Fra gli adulti, invece, i divorziati.
NEUCHÂTEL - Circa 270'000 persone sono state sostenute dall'assistenza sociale economica in Svizzera lo scorso anno. Il tasso di assistenza sociale si è attestato al 2,9 percento, rimanendo quindi su un livello comparabile a quello del 2025.
Un numero in aumento
Il numero di beneficiari dell'assistenza sociale è aumentato del 4,5 percento rispetto all'anno precedente, come ha comunicato martedì l'Ufficio federale di statistica (UFS). Nel 2024 circa 256'000 persone avevano percepito almeno una volta l'assistenza sociale.
Come già negli anni precedenti, bambini e adolescenti hanno registrato, tra tutte le fasce d'età, il tasso di assistenza sociale più elevato, pari al 4,8 percento. Con l'aumentare dell'età, il tasso diminuisce costantemente, riporta sempre l'UFS.
Soprattutto i divorziati
Si sono evidenziate differenze significative in base allo stato civile. Le persone divorziate hanno registrato il tasso di assistenza sociale più alto, pari al 4,2 percento, seguite dalle persone celibi/nubili con il 3,7 percento.
Tra le persone sposate il tasso era dell'1,4 percento e tra le persone vedove dello 0,8 percento, secondo la Confederazione. I cittadini stranieri hanno registrato un tasso di assistenza sociale del 5,4 percento e i cittadini svizzeri un tasso dell'1,9 percento.
Tassi di assistenza sociale più elevati nella Svizzera romanda
I tassi di assistenza sociale più elevati per regione sono stati registrati in diversi cantoni della Svizzera romanda e a Basilea Città. I cantoni a carattere rurale della Svizzera centrale e orientale, così come i cantoni Friburgo, Grigioni e Vallese, hanno registrato tassi più bassi.
Queste differenze sono legate, tra l'altro, alla struttura economica e demografica regionale, nonché alle particolari pressioni dei centri urbani, si legge ancora.
Nella maggior parte dei cantoni i tassi sono variati tra meno 0,3 e più 0,2 punti percentuali, appunta l'UFS. Un aumento più marcato è stato osservato nel Cantone di Ginevra, con una crescita di 0,9 punti percentuali dal 6,7 percento al 7,6 percento.
Fra i rifugiati il tasso è dell'86,3%
Nel settore dei rifugiati, secondo le statistiche, nel 2025 circa 32'600 persone sono state sostenute dall'assistenza sociale. Il tasso era dell'83,6 percento. Inoltre, circa 68'000 persone con lo statuto di protezione S sono state sostenute dall'assistenza sociale, corrispondente a un tasso dell'81,1 percento.
I risultati relativi all'assistenza sociale nel settore dell'asilo saranno pubblicati solo in un secondo momento.