L'esercito dei 270'000 (in Assistenza)

Nella maggior parte dei cantoni i tassi sono variati tra meno 0,3 e più 0,2 punti percentuali, appunta l'UFS. Un aumento più marcato è stato osservato nel Cantone di Ginevra, con una crescita di 0,9 punti percentuali dal 6,7 percento al 7,6 percento.

Fra i rifugiati il tasso è dell'86,3%

Nel settore dei rifugiati, secondo le statistiche, nel 2025 circa 32'600 persone sono state sostenute dall'assistenza sociale. Il tasso era dell'83,6 percento. Inoltre, circa 68'000 persone con lo statuto di protezione S sono state sostenute dall'assistenza sociale, corrispondente a un tasso dell'81,1 percento.