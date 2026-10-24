L'UDC candida Marchesi e Pamini

Nel suo intervento, Chiesa ha rimarcato la situazione in cui riversa il nostro Cantone: «il Ticino, oggi, vive una fase di stallo politico, economico e sociale. Non per mancanza di idee: il problema è la mancanza di decisioni. Troppe riforme rimaste nei cassetti, troppe mozioni che aspettano per anni, troppe volte si è scelto di gestire l'ordinario e rinviare, mentre il costo della vita sale e il potere d'acquisto del ceto medio scende». Famiglie e imprese non possono continuare a pagare il prezzo delle decisioni mai prese.

A questo proposito, il Congresso ha votato all’unanimità la “Dichiarazione di Ascona”. Il risanamento delle finanze cantonali passa dal contenimento della spesa. L’UDC rifiuta di scaricare ancora una volta il conto sui contribuenti e, con la «Dichiarazione di Ascona» assume un impegno preciso per tutta la prossima legislatura: «L’UDC Ticino si impegna a non votare né proporre, nella legislatura 2027-2031, aumenti di imposte, tasse e balzelli a carico di cittadini e imprese. Il risanamento dei conti passa dal contenimento della spesa, non da nuove entrate fiscali».