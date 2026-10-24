Nutrire il fantasma, per imparare a conviverci

Il primo assaggio dell'album è arrivato lo scorso 26 settembre con la title track, "Traumagotchi". Il brano ha introdotto il concetto attorno al quale ruota l’intero progetto, con il piccolo dispositivo vintage che diventa una metafora della contemporaneità: se allora bastavano tre pulsanti per interagire con una creatura digitale, oggi il confine tra vita reale e virtuale è sempre più sottile. Dox Morgan & Royal Frenz puntano sull'ironia, senza rinunciare a una dimensione profondamente personale. Perché il Traumagotchi, proprio come la creaturina di trent'anni fa, torna periodicamente a reclamare attenzione.

Ad aprire il disco è, però, "Die for this". La scelta non è casuale, spiegano i due artisti: il brano è una sorta di manifesto del progetto, nel quale Dox Morgan e Royal Frenz ripercorrono il proprio cammino artistico e personale, soffermandosi sulle motivazioni, sulle difficoltà e sulla necessità di continuare a creare nonostante il passare del tempo e le diverse fasi della vita.