In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Un fermo, ma nessuna accusa

Le cause dell'incendio restano da chiarire. La polizia criminale di Traunstein ha assunto la direzione delle indagini e sta cercando di stabilire se la persona fermata abbia avuto un ruolo nell'accaduto.

«Le indagini della polizia giudiziaria sono in corso», ha dichiarato la portavoce Lisa Maier, precisando che poco dopo l'inizio dell'incendio «una persona sospetta ha attirato l'attenzione degli investigatori».