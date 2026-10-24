Cerca e trova immobili
Segnalaci
GERMANIA

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Le autorità indagano sull'origine dolosa dell'incendio che ha coinvolto uno dei simboli delle Alpi Bavaresi.
In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
Le autorità indagano sull'origine dolosa dell'incendio che ha coinvolto uno dei simboli delle Alpi Bavaresi.

BERCHTESGADEN - Un violento incendio ha devastato il Kehlsteinhaus, il celebre «Nido dell'Aquila» di Adolf Hitler, situato sulle Alpi Bavaresi, nei pressi di Berchtesgaden. Circa 200 pompieri sono stati mobilitati per domare le fiamme, mentre la polizia ha fermato una persona sospetta. Secondo il tabloid tedesco Bild, si tratterebbe di un motociclista intercettato dalle forze dell'ordine mentre si allontanava dalla zona. Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi di un incendio doloso.

Il rogo è divampato nella serata di venerdì 23 ottobre. Secondo quanto comunicato dalla direzione di polizia dell'Alta Baviera Sud, i primi soccorritori sono arrivati sul posto alle 21.52, trovandosi di fronte a un incendio di vaste proporzioni. L'allarme era stato dato da un rilevatore di fumo installato nell'edificio. Già durante l'avvicinamento, i vigili del fuoco avevano notato alte fiamme levarsi dalla struttura.

Un fermo, ma nessuna accusa
Le cause dell'incendio restano da chiarire. La polizia criminale di Traunstein ha assunto la direzione delle indagini e sta cercando di stabilire se la persona fermata abbia avuto un ruolo nell'accaduto.

«Le indagini della polizia giudiziaria sono in corso», ha dichiarato la portavoce Lisa Maier, precisando che poco dopo l'inizio dell'incendio «una persona sospetta ha attirato l'attenzione degli investigatori».

Secondo quanto riportato dalla Bild, gli agenti avrebbero incrociato un motociclista mentre raggiungevano il luogo dell'incendio. L'uomo sarebbe stato successivamente fermato. Al momento, tuttavia, non è stato accertato alcun collegamento tra la persona sospettata e il rogo.

Operazioni di spegnimento particolarmente difficili
A complicare l'intervento dei pompieri è stata soprattutto la posizione del Kehlsteinhaus, arroccato a 1'834 metri di altitudine su uno sperone roccioso che domina Berchtesgaden.

L'accesso alla struttura con i mezzi di soccorso si è rivelato estremamente difficile. Inoltre, sia l'area circostante sia l'interno dell'edificio potevano essere raggiunti soltanto utilizzando pesanti dispositivi di protezione respiratoria.

«È possibile entrare nell'edificio solo indossando un autorespiratore», ha spiegato la portavoce della polizia.

Nonostante la gravità dell'incendio, al momento non si segnalano feriti. Secondo le informazioni raccolte dalle autorità, nessuno si trovava all'interno del Kehlsteinhaus quando sono divampate le fiamme.

Le operazioni di spegnimento e gli accertamenti sulle cause del rogo sono ancora in corso.

Il rifugio costruito per Hitler
Il Kehlsteinhaus, conosciuto a livello internazionale come «Eagle's Nest» o «Nido dell'Aquila», è uno degli edifici più noti legati alla storia del nazionalsocialismo.

Costruito tra il 1937 e il 1938 sull'Obersalzberg, nei pressi di Berchtesgaden, faceva parte della zona residenziale e governativa riservata ai vertici del regime nazista, all'epoca chiusa al pubblico.

Realizzato in pietra e granito, l'edificio era stato concepito come luogo di rappresentanza politica, destinato anche ad accogliere diplomatici e ospiti stranieri di Adolf Hitler.

La sua effettiva importanza durante il Terzo Reich fu però più limitata di quanto si potrebbe immaginare. Come ricorda lo Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden sul proprio sito, il cosiddetto «Teehaus» doveva servire come sede di rappresentanza lontana dagli occhi del pubblico.

«In realtà, l'importanza del Kehlsteinhaus rimase limitata», si legge nella ricostruzione storica. Hitler vi ricevette alcuni diplomatici e ospiti stranieri, ma l'edificio fu utilizzato «molto più spesso dall'entourage nazista riunito sull'Obersalzberg per il relax e per feste private».

Dal dopoguerra a oggi
Sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale senza subire danni, il Kehlsteinhaus è stato trasformato nel 1952 in una locanda di montagna con ristorante. Al suo interno è ospitata anche un'esposizione dedicata alla storia dell'edificio e al suo passato durante il regime nazista.

La struttura è oggi una meta turistica delle Alpi Bavaresi. Secondo il sito dello Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, la stagione di apertura avrebbe dovuto proseguire fino all'8 novembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
germaniahitlerkehlsteinhausnazismo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
1 gior
48
172

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
1 gior
83
97

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
34

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
2 gior
13
25

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
1 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
19 ore
120
176

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
42

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi

«Così lo si manda verso la morte»
LIVE
BODIO
2 gior
140
132

«Così lo si manda verso la morte»

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online
LIVE
CANTONE
2 gior
21
47

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
21 ore
56
60

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
17 ore
8
206

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
1 gior
9
27

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
16 ore
29
109

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
1 gior
39

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
1 gior
3
51

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
1 gior

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»
LIVE
ITALIA
1 gior
25
118

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome
LIVE
LUGANO
2 gior

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
1 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Quanta carne di vitello c'è nel Bratwurst? L'indagine che potrebbe sorprendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
20

Quanta carne di vitello c'è nel Bratwurst? L'indagine che potrebbe sorprendere

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
14 ore
21
60

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Lascerò la finanza»

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
1 gior
27
102

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
LIVE
ITALIA
1 gior
12
33

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
20 ore
1
19

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
12 ore
13
57

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
9

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
22 ore
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
LIVE
LEVENTINA
2 gior
13
62

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca
LIVE
LUGANO/TENERO
2 gior
9
25

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
10
23

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
27

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio
LIVE
ITALIA
2 gior
4
35

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
1 gior
3
24

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi
LIVE
CANTONE
1 gior
16
20

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi

Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
9
16

Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
16 ore
4
27

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Il monito di Federer ai genitori
LIVE
TENNIS
2 gior
2
19

Il monito di Federer ai genitori

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
33
85

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
2
24

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

Cercare la morte allo zoo
LIVE
FOCUS
3 gior
21

Cercare la morte allo zoo

60'000 franchi in un solo giorno per l'Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
3
58

60'000 franchi in un solo giorno per l'Ambrì

Pioggia, incidenti e ritardi: serata difficile sull'A2
LIVE
CANTONE
2 gior
5
21

Pioggia, incidenti e ritardi: serata difficile sull'A2

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
14 ore
1
18

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
17 ore
44

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
«Ribattezzerò lo Stretto di Hormuz a mio nome»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 ora
4

«Ribattezzerò lo Stretto di Hormuz a mio nome»

Parigi si prepara al secondo atto in piazza: «Saremo inflessibili»
LIVE
FRANCIA
12 ore
3
11

Parigi si prepara al secondo atto in piazza: «Saremo inflessibili»

Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO
14 ore
13

Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»

Il ministro parla di «atto terroristico»
LIVE
FRANCIA
17 ore
8

Il ministro parla di «atto terroristico»

Un sisma di magnitudo 5.0 al largo della Sicilia
LIVE
ITALIA
18 ore
1
10

Un sisma di magnitudo 5.0 al largo della Sicilia

«Gli europei al tavolo dei negoziati solo più tardI»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
19 ore
39
97

«Gli europei al tavolo dei negoziati solo più tardI»

Spara dall'auto e uccide almeno una persona
LIVE
FRANCIA
19 ore
9

Spara dall'auto e uccide almeno una persona

Tempesta Austen, 9mila case senza elettricità
LIVE
REGNO UNITO
23 ore
1
5

Tempesta Austen, 9mila case senza elettricità

Terremoto in Tibet, almeno 16 morti e 46 feriti
LIVE
TIBET
1 gior
14

Terremoto in Tibet, almeno 16 morti e 46 feriti

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
1 gior
10

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo