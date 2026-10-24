Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi

A Parigi centomila persone in corteo

Nella capitale francese circa 100'000 manifestanti sono scesi in strada. La tensione è aumentata dopo la decisione della prefettura di modificare il percorso tradizionale da Bastille a Nation, deviando il corteo sul Boulevard des Maréchaux, da place d'Italie alla Porte de Vincennes. Una scelta contestata, tra gli altri, dal leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, che ha denunciato «provocazioni che ci fanno soltanto perdere tempo». La manifestazione si è comunque svolta lungo il nuovo itinerario. Solo nelle fasi finali, quando gran parte dei partecipanti aveva già lasciato la zona, sono scoppiati scontri tra black bloc e polizia. Alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e pietre e incendiato cassonetti, mentre gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Scontri e feriti in altre città

Incidenti sono stati segnalati anche in diversi altri centri francesi. L'episodio più grave si è verificato a Tolosa, dove un manifestante ha riportato una grave ferita alla mano, con alcune dita che sarebbero state recise, probabilmente a causa dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze. A Marsiglia la polizia è intervenuta contro alcune decine di persone vestite di nero nei pressi della Porte d'Aix. A Lione alcuni dimostranti hanno oltrepassato i limiti della zona autorizzata per il corteo, mentre a Lilla e Grenoble gruppi di circa 400 black bloc si sono resi protagonisti di atti vandalici.