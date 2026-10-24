Cerca e trova immobili
Segnalaci
FRANCIA

Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi

Cortei in decine di città contro il caro vita e le restrizioni alle proteste. Scontri con la polizia a Parigi e in altri centri, ma evitato il caos del 17 ottobre.
Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
di Redazione
Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi
Cortei in decine di città contro il caro vita e le restrizioni alle proteste. Scontri con la polizia a Parigi e in altri centri, ma evitato il caos del 17 ottobre.

PARIGI - Una marea di manifestanti ha invaso le strade delle città francesi. Tra le 400'000 e le 800'000 persone hanno partecipato a cortei prevalentemente pacifici, scanditi da slogan contro il caro vita e le restrizioni al diritto di manifestare. Non sono mancati gli scontri tra gruppi di black bloc e forze dell'ordine, soprattutto al termine delle manifestazioni. Ma il caos del 17 ottobre, quando si erano registrati migliaia di fermi, saccheggi e devastazioni, non si è ripetuto.

Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha annunciato a fine giornata «un migliaio di fermi», sottolineando l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine. «Alla stessa ora il 17 ottobre eravamo a 385. Questo ha evitato oggi il peggio», ha dichiarato. Per garantire la sicurezza erano stati mobilitati 70'000 agenti tra poliziotti, gendarmi e unità speciali. Particolare attenzione era stata riservata a Orléans, dove si svolgeva il congresso del Rassemblement National (RN). Qui hanno sfilato tra le 13'000 persone, secondo la polizia, e le 26'000, secondo gli organizzatori, con slogan contro Marine Le Pen e il partito di estrema destra. In testa al corteo anche il segretario socialista Olivier Faure e la leader sindacale della CGT Sophie Binet. Nel frattempo, all'interno del congresso, Jordan Bardella è stato rieletto presidente del RN con il 99% dei voti, senza candidati avversari.

A Parigi centomila persone in corteo
Nella capitale francese circa 100'000 manifestanti sono scesi in strada. La tensione è aumentata dopo la decisione della prefettura di modificare il percorso tradizionale da Bastille a Nation, deviando il corteo sul Boulevard des Maréchaux, da place d'Italie alla Porte de Vincennes. Una scelta contestata, tra gli altri, dal leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, che ha denunciato «provocazioni che ci fanno soltanto perdere tempo». La manifestazione si è comunque svolta lungo il nuovo itinerario. Solo nelle fasi finali, quando gran parte dei partecipanti aveva già lasciato la zona, sono scoppiati scontri tra black bloc e polizia. Alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e pietre e incendiato cassonetti, mentre gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Scontri e feriti in altre città
Incidenti sono stati segnalati anche in diversi altri centri francesi. L'episodio più grave si è verificato a Tolosa, dove un manifestante ha riportato una grave ferita alla mano, con alcune dita che sarebbero state recise, probabilmente a causa dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze. A Marsiglia la polizia è intervenuta contro alcune decine di persone vestite di nero nei pressi della Porte d'Aix. A Lione alcuni dimostranti hanno oltrepassato i limiti della zona autorizzata per il corteo, mentre a Lilla e Grenoble gruppi di circa 400 black bloc si sono resi protagonisti di atti vandalici.

La protesta contro il caro vita e le restrizioni
Al centro delle manifestazioni non soltanto l'aumento dei prezzi, ma anche i divieti e le limitazioni alle proteste introdotti dal governo nel corso della settimana, giudicati da molti manifestanti «liberticidi». Dal corteo parigino, Mélenchon ha lanciato un ultimatum al presidente Emmanuel Macron, invitandolo ad accogliere le richieste degli studenti oppure a lasciare il potere: «Se non lo farà, gli resterà soltanto la porta d'uscita». Sullo sfondo, a sei mesi dalle elezioni presidenziali, un nuovo sondaggio indica Marine Le Pen nettamente in vantaggio rispetto ai possibili avversari di centro e centrosinistra, mentre Mélenchon si profila come uno dei suoi potenziali sfidanti al ballottaggio.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caro vitafranciamanifestazioniproteste
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
1 gior
51
170

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
10 ore
7
35

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
1 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
11 ore
2
28

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
1 gior
138
188

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
8
227

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
1 gior
56
60

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
29
111

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
2 gior
9
26

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
1 gior
38

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
2 gior
3
49

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
1 gior
44
73

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»
LIVE
ITALIA
2 gior
25
113

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
2 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
16
71

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
3 gior
13
25

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Lascerò la finanza»

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
2 gior
27
100

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
1
18

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
LIVE
ITALIA
2 gior
12
30

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
10 ore
6
60

No, non si è messo in posa

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
11

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
18 ore
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca
LIVE
LUGANO/TENERO
2 gior
9
25

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
34

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
30

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
2 gior
4
23

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
7 ore
15
18

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio
LIVE
ITALIA
2 gior
4
35

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
27

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
1
24

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi
LIVE
CANTONE
2 gior
16
19

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
1 gior
1
40

«Ecco come ce le procuriamo»

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
2
23

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
34
82

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
1 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
17 ore
1
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

60'000 franchi in un solo giorno per l'Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
3
57

60'000 franchi in un solo giorno per l'Ambrì

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
19 ore
4
11

«Inaccettabile questo circuito»

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
1 gior
45

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
1 gior
10

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
17 ore
24
116

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Migliaia in piazza a Tirana, violenti scontri tra manifestanti e polizia
LIVE
ALBANIA
3 ore
2

Migliaia in piazza a Tirana, violenti scontri tra manifestanti e polizia

Città blindate e scontri nelle piazze: individuato il presunto organizzatore
LIVE
ITALIA
4 ore
2
8

Città blindate e scontri nelle piazze: individuato il presunto organizzatore

Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio
LIVE
BRASILE
8 ore
4
25

Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio

A Como i “maranza” non si fanno vedere, i negozi “barricati” riaprono
LIVE
ITALIA
8 ore
3
20

A Como i “maranza” non si fanno vedere, i negozi “barricati” riaprono

«Mai pensato sostituire la sala stampa con una piscina»
LIVE
STATI UNITI
9 ore
7
6

«Mai pensato sostituire la sala stampa con una piscina»

Madrid, 250'000 persone in piazza per difendere le pensioni pubbliche
LIVE
SPAGNA
9 ore
12

Madrid, 250'000 persone in piazza per difendere le pensioni pubbliche

Cisgiordania, 1'500 palestinesi sfollati a Hebron
LIVE
MEDIO ORIENTE
9 ore
16
27

Cisgiordania, 1'500 palestinesi sfollati a Hebron

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
14 ore
12
27

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Starlink torna a funzionare
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
14 ore
1
74

Starlink torna a funzionare

Aborto, il principe dice no: manifestazione senza precedenti a Vaduz
LIVE
LIECHTENSTEIN
15 ore
1
38

Aborto, il principe dice no: manifestazione senza precedenti a Vaduz