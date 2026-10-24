Città blindate e scontri nelle piazze: individuato il presunto organizzatore

L'indagine è stata condotta dall'Antiterrorismo e dalla Polizia Postale, mentre l'intelligence italiana seguiva già Siher dal 2024 per presunte attività di propaganda. Secondo l'Aisi, il trentenne avrebbe costituito un'organizzazione denominata «Alba nascente», finalizzata alla diffusione della propaganda di Hamas e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, oltre che al coordinamento logistico delle manifestazioni pro-Palestina e ai rapporti con gli ambienti antagonisti. Grazie alla collaborazione giudiziaria con Meta e al supporto dei fornitori di servizi internet, gli investigatori avrebbero individuato l'indirizzo IP associato al profilo Instagram del Movimento 17 ottobre. Siher è stato successivamente rintracciato nell'abitazione di un'attivista pro-Palestina nel quartiere Corvetto, a Milano. Gli accertamenti, ancora in corso, non avrebbero evidenziato il coinvolgimento di un'organizzazione sostenuta da uno Stato straniero, mentre resta da approfondire l'ipotesi di legami con un movimento strutturato come i Fratelli Musulmani.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è congratulato con le forze di polizia per l'operazione, assicurando una risposta immediata contro chi organizza violenze. «Non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l'anonimato dei social», ha dichiarato.