Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

Nella sua sentenza con cui la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato equo il processo per frode fiscale nei confronti di Silvio Berlusconi, i giudici hanno esaminato l'imparzialità del collegio giudicante che ha confermato la condanna del ricorrente per complicità in dichiarazioni fiscali fraudolente, e quella sulle dichiarazioni fatte dal presidente del collegio, Antonio Esposito.

Sia per l'una che per l'altra, la Cedu ha stabilito che non hanno violato il diritto a un equo processo. Per quanto riguarda gli altri punti su cui l'ex Premier ha fatto ricorso, come il non aver potuto partecipare ad alcune udienze, la Cedu «non rileva alcuna apparente violazione» e quindi dichiara il resto del ricorso «manifestamente infondato».