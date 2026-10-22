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Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

I giudici di Strasburgo hanno stabilito che non è stata violata la garanzia di un processo equo per l'ex premier italiano.
Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
I giudici di Strasburgo hanno stabilito che non è stata violata la garanzia di un processo equo per l'ex premier italiano.

STRASBURGO - La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha stabilito che il processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stato equo. Silvio Berlusconi fece ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo il 28 dicembre 2013. Dopo la sua morte gli eredi hanno deciso di continuare la causa.

Nella sentenza, la Cedu ha esaminato approfonditamente la questione relativa all'imparzialità del collegio giudicante della Corte di Cassazione spiegando che il ricorso alla Corte di Strasburgo è «manifestamente infondato».

Nella sua sentenza con cui la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato equo il processo per frode fiscale nei confronti di Silvio Berlusconi, i giudici hanno esaminato l'imparzialità del collegio giudicante che ha confermato la condanna del ricorrente per complicità in dichiarazioni fiscali fraudolente, e quella sulle dichiarazioni fatte dal presidente del collegio, Antonio Esposito.

Sia per l'una che per l'altra, la Cedu ha stabilito che non hanno violato il diritto a un equo processo. Per quanto riguarda gli altri punti su cui l'ex Premier ha fatto ricorso, come il non aver potuto partecipare ad alcune udienze, la Cedu «non rileva alcuna apparente violazione» e quindi dichiara il resto del ricorso «manifestamente infondato».

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