Dilaga la protesta dei trasportatori: «Città a rischio paralisi»

I sindaci di Napoli e Bari lanciano l'allarme: «Città a rischio paralisi». Il governo italiano intanto sceglie la linea dura con identificazioni e denunce. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi scrive a prefetti e questori e chiede di vigilare sulle «infiltrazioni criminali».

Ieri si è tenuta in serata a Palazzo Chigi una riunione cion Giorngia Meloni: il Viminale garantirà i rifornimenti dei beni di prima necessità, le forze dell'ordine pronte a scortare chiunque ne faccia richiesta, già 500 camion tra Napoli e provincia. Contemporaneamente l'esecutivo mette a punto un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura: sarà varato nel consiglio dei ministri convocato per oggi alle 12.00.