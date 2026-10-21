Amputate entrambe le gambe alla deputata investita

«La gamba sinistra di Helen è stata amputata lunedì. Speravamo di poter salvare la gamba destra, ma tra questa mattina e il pomeriggio i chirurghi hanno dovuto procedere all'amputazione anche di quella», ha dichiarato ieri l'uomo dall'ospedale di Melbourne, dove la deputata rimane ricoverata in condizioni critiche.

Il marito ha inoltre espresso la propria gratitudine per la solidarietà manifestata alla famiglia dopo il presunto attacco. «Ringrazio tutte le persone, sia in Australia che all'estero. Siamo stati letteralmente sopraffatti dal sostegno che abbiamo ricevuto», ha affermato.