Ruba un fenicottero dall'hotel: «Avevo bevuto fino a 40 birre»

Per il difensore, il cliente era ubriaco

In tribunale, secondo quanto riferito, l'imputato ha ammesso di non aver avuto un buon motivo per entrare nel recinto e afferrare l'uccello. Il difensore Joshua Tomsheck ha quindi sostenuto che il suo cliente era ubriaco, ma aveva agito senza cattive intenzioni e non voleva maltrattare o mutilare l'uccello.

Il 34enne ha dichiarato in aula, secondo quanto riportato dall'emittente Fox5 Vegas, di aver bevuto tra 30 e 40 birre prima del fatto. Durante la sua testimonianza, l'uomo è scoppiato in lacrime. «La verità è che Mitch era ubriaco. Mitch era stupido. Ha preso delle decisioni sbagliate», così il legale dell'imputato.