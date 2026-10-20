Ruba un fenicottero dall'hotel: «Avevo bevuto fino a 40 birre»
L'ospite canadese rischia una condanna fino a quattro anni e mezzo per aver causato lesioni all'animale durante una notte di eccessi alcolici.
L'ospite canadese rischia una condanna fino a quattro anni e mezzo per aver causato lesioni all'animale durante una notte di eccessi alcolici.
LAS VEGAS - Per aver rubato un fenicottero dell'hotel e averlo portato nella sua stanza, Mitchell F., un ospite canadese a Las Vegas è stato giudicato colpevole di maltrattamento di animali. Secondo quanto riferito, l'uomo ora rischia fino a quattro anni e mezzo di carcere. La pena verrà annunciata in seguito.
Secondo i resoconti dei media, il 34enne aveva rubato all'inizio di marzo il fenicottero di nome Peachy dal suo recinto e lo aveva portato nella sua camera d'albergo. La procura lo accusa di aver maltrattato l'uccello durante l'azione. Secondo gli esperti, Peachy avrebbe riportato ferite e sofferto a causa del sollevamento.
Per il difensore, il cliente era ubriaco
In tribunale, secondo quanto riferito, l'imputato ha ammesso di non aver avuto un buon motivo per entrare nel recinto e afferrare l'uccello. Il difensore Joshua Tomsheck ha quindi sostenuto che il suo cliente era ubriaco, ma aveva agito senza cattive intenzioni e non voleva maltrattare o mutilare l'uccello.
Il 34enne ha dichiarato in aula, secondo quanto riportato dall'emittente Fox5 Vegas, di aver bevuto tra 30 e 40 birre prima del fatto. Durante la sua testimonianza, l'uomo è scoppiato in lacrime. «La verità è che Mitch era ubriaco. Mitch era stupido. Ha preso delle decisioni sbagliate», così il legale dell'imputato.