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Guasto alla funivia del Titlis: 200 persone sfollate in elicottero

I tecnici sono intervenuti sul posto nel primo pomeriggio per riparare il guasto. La funivia è rimasta ferma per tutta la durata dell'intervento.
Guasto alla funivia del Titlis: 200 persone sfollate in elicottero
20Minuten
Fonte Ats
di Redazione
Guasto alla funivia del Titlis: 200 persone sfollate in elicottero
I tecnici sono intervenuti sul posto nel primo pomeriggio per riparare il guasto. La funivia è rimasta ferma per tutta la durata dell'intervento.

ENGELBERG - In seguito a un guasto elettrico alla funivia Titlis Connect tra la stazione di Stand e il Titlis, circa 200 persone sono state oggi sfollate dal Titlis in elicottero. Le persone evacuate non si trovavano nella funivia e non erano in pericolo.

Un portavoce dell'impianto di risalita del Titlis ha confermato oggi pomeriggio a Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata da 20minuten. Secondo quanto riferito dal portavoce, il blocco si è verificato intorno alle 10.30. I tecnici sono intervenuti sul posto nel primo pomeriggio per riparare il guasto. La funivia è rimasta ferma per tutta la durata dell'intervento.

Il Titlis è una montagna alta circa 3200 metri ed è considerata una delle mete più amate per gli sport invernali e le escursioni nella Svizzera centrale.

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