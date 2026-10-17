Guasto alla funivia del Titlis: 200 persone sfollate in elicottero

Un portavoce dell'impianto di risalita del Titlis ha confermato oggi pomeriggio a Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata da 20minuten. Secondo quanto riferito dal portavoce, il blocco si è verificato intorno alle 10.30. I tecnici sono intervenuti sul posto nel primo pomeriggio per riparare il guasto. La funivia è rimasta ferma per tutta la durata dell'intervento.

Il Titlis è una montagna alta circa 3200 metri ed è considerata una delle mete più amate per gli sport invernali e le escursioni nella Svizzera centrale.