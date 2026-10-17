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Treni navetta del Lötschberg: 100 anni fa il primo trasporto auto

Il servizio regolare, con orario ufficiale, è entrato però in vigore solo nel 1960
Treni navetta del Lötschberg: 100 anni fa il primo trasporto auto
IMAGO / Dreamstime
Fonte Ats
di Redazione
Treni navetta del Lötschberg: 100 anni fa il primo trasporto auto
Il servizio regolare, con orario ufficiale, è entrato però in vigore solo nel 1960

KANDERSTEG - Cento anni fa, per la prima volta, le automobili attraversarono la galleria del Lötschberg caricate su vagoni aperti. Da ormai 66 anni il trasporto di autovetture avviene secondo un orario regolare. Questo tratto rappresenta il principale collegamento attivo tutto l'anno per gli automobilisti tra i cantoni di Berna e del Vallese, particolarmente richiesto nei fine settimana e durante i periodi di vacanza.

Nel 1926 le auto venivano verosimilmente trasportate con treni misti o merci sui quali viaggiavano anche passeggeri, ha indicato a Keystone-ATS la società ferroviaria di gestione BLS. «Parlare di servizio di trasporto auto sarebbe probabilmente un'esagerazione. All'epoca si caricava semplicemente di tutto: formaggio, mucche, blocchi di ghiaccio e, ogni tanto, anche qualche automobile», ha spiegato Colin Cuvit portavoce della BLS.

I veicoli venivano caricati su vagoni pianali a Spiez (BE) o Kandersteg (BE) e trasportati attraverso la galleria del Lötschberg - lunga 14,6 chilometri è inaugurata nel 1913 - fino a Briga o a Domodossola (I) e viceversa. È quanto riporta lo storico dei trasporti ferroviari ed ex dipendente della BLS Patrick Belloncle nel suo libro "Das grosse Buch der Lötschbergbahn" ("Il grande libro della ferrovia del Lötschberg"). Chi desiderava far trasportare la propria vettura doveva far richiesta due o tre giorni prima. Il servizio era inoltre caro, motivo per cui gli automobilisti che ne usufruivano erano pochi, viene indicato.

Un orario regolare dal 1960
Questo "traffico misto" è stato poi sostituito, a partire dal 1960, dall'introduzione di un servizio ufficiale di trasporto auto secondo un orario regolare nella galleria ferroviaria tra Kandersteg e Goppenstein. Già nel primo anno di esercizio, circa 13'700 veicoli hanno usufruito dell'offerta.

Oggi l'affluenza è ben più consistente: lo scorso anno, quasi 1,15 milioni di autovetture hanno utilizzato il servizio di trasporto auto per percorrere questo tratto. Un singolo treno navetta può ospitare 72 auto alla volta.

Il traffico è particolarmente intenso durante i week-end lunghi in primavera, all'inizio delle vacanze estive ma anche durante le ferie autunnali. In questi periodi i viaggiatori devono talvolta attendere diverse ore. Per Pasqua, ad esempio, la BLS prevede circa 25'000 veicoli tra il Giovedì Santo e il Lunedì dell'Angelo.

Il treno navetta riduce il tempo per l'attraversamento delle Alpi a poco meno di 15 minuti, invece di dover fare una deviazione di diverse ore passando per l'arco lemanico. Questo collegamento consente inoltre un notevole risparmio di tempo per i viaggi in direzione dell'Italia.

«Un rendimento contenuto»
Come sottolinea la BLS, il trasporto auto al Lötschberg è «un’attività a gestione commerciale autonoma», in modo analogo al traffico passeggeri a lunga percorrenza. Non vi sono sovvenzioni per la sua gestione. Gli investimenti in locomotive e vagoni sono realizzati dallo stesso gestore BLS. In cambio, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), in qualità di autorità concedente, autorizza la BLS a realizzare «un rendimento contenuto», precisa. «A lungo termine, l'attività è redditizia e può autofinanziare gli investimenti effettuati», aggiunge la BLS.

Fino al 1956, il prezzo del trasporto attraverso il Lötschberg ammontava a 32 franchi, a questi si aggiungeva un biglietto ferroviario per gli occupanti del veicolo. Da quell'anno le tariffe sono state ridotte: Il tragitto tra Kandersteg a Goppenstein costava 20 franchi, da Kandersteg a Briga 30 franchi e da Kandersteg a Domodossola 58 franchi. Il viaggiatore continuava tuttavia a pagare separatamente un biglietto ferroviario normale. Successivamente, le tariffe sono state modificate più volte.

Oggi, il prezzo tra Kandersteg e Goppenstein per un'autovettura standard, occupanti compresi, è di 28 franchi dal lunedì al giovedì e di 31 franchi dal venerdì alla domenica. Bus, camion e camper di grandi dimensioni pagano tra i 50 e i 238 franchi, a seconda della grandezza e del peso.

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