Treni navetta del Lötschberg: 100 anni fa il primo trasporto auto

I veicoli venivano caricati su vagoni pianali a Spiez (BE) o Kandersteg (BE) e trasportati attraverso la galleria del Lötschberg - lunga 14,6 chilometri è inaugurata nel 1913 - fino a Briga o a Domodossola (I) e viceversa. È quanto riporta lo storico dei trasporti ferroviari ed ex dipendente della BLS Patrick Belloncle nel suo libro "Das grosse Buch der Lötschbergbahn" ("Il grande libro della ferrovia del Lötschberg"). Chi desiderava far trasportare la propria vettura doveva far richiesta due o tre giorni prima. Il servizio era inoltre caro, motivo per cui gli automobilisti che ne usufruivano erano pochi, viene indicato.

Un orario regolare dal 1960

Questo "traffico misto" è stato poi sostituito, a partire dal 1960, dall'introduzione di un servizio ufficiale di trasporto auto secondo un orario regolare nella galleria ferroviaria tra Kandersteg e Goppenstein. Già nel primo anno di esercizio, circa 13'700 veicoli hanno usufruito dell'offerta.