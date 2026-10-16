L'UDC vola, la sinistra recupera, il centro si sgretola

Il Partito socialista guadagna un punto percentuale e si attesta al 19,3%, avvicinandosi ai suoi migliori risultati degli ultimi vent'anni. I Verdi registrano una crescita più contenuta, pari a mezzo punto, raggiungendo il 10,3%. Segno negativo, invece, per il Centro, che perde 1,5 punti e scende al 12,6%, e per i Verdi liberali, in calo di mezzo punto al 7,1%. Anche il PLR risulta indebolito. Secondo gli autori dello studio, il quadro non indica tanto uno spostamento generale a destra quanto una crescente polarizzazione dell'elettorato: si rafforzano l'UDC e lo schieramento rosso-verde, mentre Centro e PLR perdono terreno.