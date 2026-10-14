Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Sindaco, ci conferma la sorpresa dei blitz?

«Sono stati fatti senza preavviso, anche io non ero al corrente della data: non sono stati coordinati dall'alto»



Chi ha deciso di effettuarli?

«In alcuni settori sensibili vengono fatti costantemente dei richiami sulla sicurezza e sull'etica professionale. Questo lo si fa da anni, lo si fa in determinati casi ed era stato anche comunicato che non erano da escludere dei controlli. Il Municipio ha detto "sì, perfetto, è il giusto modo d'agire", attraverso informazioni e qualche controllo dove la sicurezza è fondamentale».