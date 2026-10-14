Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHIASSO

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Bruno Arrigoni e i retroscena sui «test a sorpresa»: «Anche io non ero al corrente di quando sarebbero stati effettuati».
Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
TiPress (emblematica)
di Paolo ContangeloGiornalista
Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
Bruno Arrigoni e i retroscena sui «test a sorpresa»: «Anche io non ero al corrente di quando sarebbero stati effettuati».

CHIASSO - I controlli a sorpresa sull'eventuale consumo di alcol tra i dipendenti comunali di Chiasso - effettuati tra piscina e pista del ghiaccio negli scorsi giorni - hanno acceso il dibattito e sollevato interrogativi, come quello relativo all'opportunità di coinvolgere la Polizia comunale nelle verifiche sul personale.

«Questi controlli vengono effettuati unicamente dalla polizia. Si è fatto un controllo alla presenza di un responsabile, in questo caso dell'ufficio tecnico, coadiuvato da un agente di polizia». Così il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, relativamente alla «perplessità» espressa dal sindacato circa l'impiego di agenti nell'ambito di un rapporto di lavoro.

CHIASSO
Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

Sindaco, ci conferma la sorpresa dei blitz?
«Sono stati fatti senza preavviso, anche io non ero al corrente della data: non sono stati coordinati dall'alto»

Chi ha deciso di effettuarli?
«In alcuni settori sensibili vengono fatti costantemente dei richiami sulla sicurezza e sull'etica professionale. Questo lo si fa da anni, lo si fa in determinati casi ed era stato anche comunicato che non erano da escludere dei controlli. Il Municipio ha detto "sì, perfetto, è il giusto modo d'agire", attraverso informazioni e qualche controllo dove la sicurezza è fondamentale».

Quindi il Municipio ha approvato il principio dei controlli, ma non ha stabilito quando effettuarli?
«Il Municipio non ha detto "in tal giorno si fa un controllo". No, assolutamente, quella è una decisione che è spettata ai singoli capiservizio».

Quanti dipendenti sono risultati positivi agli alcoltest?
«I positivi non sono stati trovati. Effettivamente c'erano un paio di casi con lo 0,17*, che è come aver bevuto un caffè corretto a mezzogiorno e ti fanno il controllo alle quattro del pomeriggio».

Come valuta questi risultati?
«Li valuto praticamente zero: non sono stati trovati dei casi positivi».

Verranno presi provvedimenti nei confronti dei due dipendenti?
«No, perché non sono state riscontrate delle infrazioni, nemmeno leggere. Lo 0,17 è praticamente zero».

Gli alcoltest potrebbero essere ripetuti?
«Non è da escludere».

Sui social lei pubblicizza anche aperitivi e occasioni conviviali. Non vede una contraddizione rispetto ai controlli effettuati sui dipendenti comunali?
«Assolutamente. Una persona che lavora in Comune, se la sera vuole uscire a bere una birra, a fare un aperitivo, non possiamo obbligarlo a non farlo. Ma durante il servizio deve avere tenuto un contegno corretto e sicuro».

* L'accertamento etilometrico
Nell’accertamento etilometrico viene determinata la concentrazione in milligrammi di alcol per litro nell'aria espirata (mg/l).
Per fare un esempio, la legislazione svizzera prevede sanzioni per chi conduce un veicolo a motore con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0.25 mg/l, oppure con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.50 per mille.

Fonte: Tcs/Axa

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alcoltestchiassocontrolli a sorpresadipendenti comunalipolizia comunale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
2 gior
12

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
73
235

Chi non lavora, non va in pensione

Colto da un malore in bicicletta: è grave
LIVE
BIASCA
2 gior

Colto da un malore in bicicletta: è grave

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
1 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
27
53

Ombre e sospetti su Lugano

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
18 ore
19
65

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata
LIVE
BELLINZONA
2 gior
109

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
1 gior
7
58

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
37

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua
LIVE
DAL MONDO
2 gior
6
41

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
1 gior
20
53

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
35

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi
LIVE
MENDRISIOTTO
3 gior
19
65

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
11 ore

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
31

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
1 gior
5
33

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Prezzo di benzina e diesel in calo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
30

Prezzo di benzina e diesel in calo

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
1 gior
2
21

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
41
87

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
LIVE
VAUD
1 gior
16
77

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

«Test antidoping con accanto mia madre morta»
LIVE
CICLISMO
1 gior
14
69

«Test antidoping con accanto mia madre morta»

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
2 gior
33

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
5 ore

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
9 ore
70
76

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
11 ore
1
28

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
11 ore
66
95

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo
LIVE
RUGBY
2 gior
11
15

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla
LIVE
ZURIGO
3 gior
7
68

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video
LIVE
NEPAL
2 gior
2
42

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video

Addio a Wilma De Angelis
LIVE
ITALIA
2 gior

Addio a Wilma De Angelis

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
LIVE
ZURIGO
3 gior
25
46

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
15

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo
LIVE
ITALIA
2 gior
40

Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
1 gior
25
41

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
4 ore
1
4

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare
LIVE
GIORNICO
2 gior
7
7

Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
20 ore
4
22

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
23

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»
LIVE
FCL
1 gior
3
11

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
11 ore
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»
LIVE
LUGANO
1 gior
29
47

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
167

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
LIVE
VAL BEDRETTO
3 gior
3
49

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
1 gior
7
20

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto
LIVE
DAL MONDO
1 gior
11
35

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
1
6

Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio

Perché si sta parlando così tanto di “American Covid” (anche da noi)
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
54

Perché si sta parlando così tanto di “American Covid” (anche da noi)

ULTIME NOTIZIE TICINO
Bilaterali III, «l'UCS parla anche a nome di Lugano?»
LIVE
LUGANO
38 min
2

Bilaterali III, «l'UCS parla anche a nome di Lugano?»

Formazione luganese per 10 oculisti africani
LIVE
LUGANO
1 ora
5

Formazione luganese per 10 oculisti africani

Torna “Business Matching” a Palazzo dei Congressi
LIVE
LUGANO
3 ore

Torna “Business Matching” a Palazzo dei Congressi

Lo sport ticinese in visita a Palazzo
LIVE
CANTONE
3 ore
1

Lo sport ticinese in visita a Palazzo

Verso la rinascita della Valle Bavona
LIVE
ATTUALITÀ
4 ore
8

Verso la rinascita della Valle Bavona

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
5 ore
68

Basta un incidente e tutto si ferma

Imparare a salvare vite, divertendosi
LIVE
BELLINZONA
5 ore
5

Imparare a salvare vite, divertendosi

Si cerca Serena Chelliah
LIVE
CANTONE
6 ore

Si cerca Serena Chelliah

Caso Zali, l'MPS torna alla carica: «Il Parlamento discuta l'operato della magistratura»
LIVE
CANTONE
6 ore
26
77

Caso Zali, l'MPS torna alla carica: «Il Parlamento discuta l'operato della magistratura»

Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp
LIVE
MENDRISIO
6 ore
15

Mendrisio, le novità per i cittadini arriveranno su WhatsApp