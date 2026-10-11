Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano
Grande partecipazione alla manifestazione dedicata ai sapori del territorio. Le giurie ATIAF e Slow Food Ticino hanno premiato le eccellenze del Ticino e del Moesano, con punteggi fino a 100 su 100.
Grande partecipazione alla manifestazione dedicata ai sapori del territorio. Le giurie ATIAF e Slow Food Ticino hanno premiato le eccellenze del Ticino e del Moesano, con punteggi fino a 100 su 100.
BELLINZONA - Due giorni all'insegna dei sapori del territorio, con il formaggio d'alpe grande protagonista. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, il centro storico di Bellinzona ha accolto numerosi visitatori per la tradizionale Rassegna d'autunno, che ha celebrato le eccellenze gastronomiche locali e il lavoro dei produttori ticinesi e moesani.
Uno dei momenti più attesi della manifestazione è stato il concorso dedicato ai migliori formaggi d'alpe. Nel pomeriggio di sabato, le giurie dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggi (ATIAF) e di Slow Food Ticino hanno degustato e valutato i prodotti in gara, assegnando i riconoscimenti nelle diverse categorie.
La qualità dei formaggi presentati si è rivelata particolarmente elevata, con punteggi che in alcuni casi hanno raggiunto il massimo possibile: 100 punti su 100. Un risultato ottenuto dall'Alpe Campo La Torba nella categoria dei formaggi misti e dall'Alpe Prealpe Croce Lucomagno in quella delle formaggelle, entrambi valutati dalla giuria ATIAF.
I vincitori della giuria ATIAF
Nella categoria dei formaggi di latte di mucca, il primo posto è andato all'Alpe Pertusio, che ha conquistato 99 punti. Alle sue spalle si sono classificati l'Alpe Predasca, con 98 punti, e l'Alpe Formazzora, con 97.
Tra i formaggi di latte di capra si è imposto l'Alpe Vald, premiato con 94 punti, seguito dall'Alpe Monti di Doro (92 punti) e dall'Alpe Cadin Albion (91).
Nella categoria dei formaggi misti, il successo è andato all'Alpe Campo La Torba, che ha ottenuto il punteggio pieno di 100 punti. Secondo posto per l'Alpe Bresciana, con 97 punti, e terzo per l'Alpe Grossalp, con 95.
Per quanto riguarda le formaggelle, la giuria ha assegnato menzioni all'Alpe Prealpe Croce Lucomagno, che ha raggiunto i 100 punti, all'Alpe Vald (99 punti) e all'Alpe Prealpe Campra (98 punti).
I premi assegnati da Slow Food Ticino
Anche la giuria di Slow Food Ticino ha stilato la propria classifica, premiando i migliori prodotti nelle diverse categorie.
Per i formaggi di latte di mucca, il primo premio è stato assegnato all'Alpe Fortünei, con 98 punti. Al secondo posto si è classificato l'Alpe Piota Crozlina (95 punti), seguito dall'Alpe Predasca (94).
Nella categoria dei formaggi di latte di capra, a conquistare la vetta è stato l'Alpe Monti di Doro, con 94 punti. Secondo posto per l'Alpe Cadin Albion (91 punti) e terzo per l'Alpe Cedullo (88).
Tra i formaggi misti si è distinto ancora una volta l'Alpe Campo La Torba, primo classificato con 94 punti. Alle sue spalle l'Alpe Bresciana, con 91 punti, e l'Alpe Mügaia, con 90.
Infine, nella categoria delle formaggelle, Slow Food Ticino ha attribuito una menzione speciale all'Alpe Stgegia.
Due giornate dedicate ai prodotti del territorio
La Rassegna d'autunno si è conclusa domenica con una buona partecipazione di pubblico e numerosi apprezzamenti per i prodotti presentati.
La manifestazione ha rappresentato un'occasione per valorizzare il lavoro dei produttori e la tradizione dell'alpeggio, che continua a essere parte integrante del patrimonio gastronomico e culturale del Ticino e del Moesano. Un insieme di conoscenze, tecniche e sapori tramandati nel tempo, di cui i formaggi premiati a Bellinzona sono una testimonianza.