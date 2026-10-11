Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano

La qualità dei formaggi presentati si è rivelata particolarmente elevata, con punteggi che in alcuni casi hanno raggiunto il massimo possibile: 100 punti su 100. Un risultato ottenuto dall'Alpe Campo La Torba nella categoria dei formaggi misti e dall'Alpe Prealpe Croce Lucomagno in quella delle formaggelle, entrambi valutati dalla giuria ATIAF.



I vincitori della giuria ATIAF

Nella categoria dei formaggi di latte di mucca, il primo posto è andato all'Alpe Pertusio, che ha conquistato 99 punti. Alle sue spalle si sono classificati l'Alpe Predasca, con 98 punti, e l'Alpe Formazzora, con 97.

Tra i formaggi di latte di capra si è imposto l'Alpe Vald, premiato con 94 punti, seguito dall'Alpe Monti di Doro (92 punti) e dall'Alpe Cadin Albion (91).