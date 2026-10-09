Bottigliate in testa: il video shock
Spuntano immagini da brivido in merito all'episodio consumatosi sul piazzale di un noto locale pubblico. Intanto prosegue la caccia all'uomo.
BELLINZONA - Spunta un video sulla vicenda che si è consumata nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre nei pressi di un locale pubblico situato in via Alla Gerretta a Bellinzona. E sono immagini piuttosto scioccanti quelle riassunte in una manciata di secondi. Un giovane dal volto coperto si avvicina a un ragazzo seduto e gli spacca una bottiglia in testa. Poi fugge.
Le ferite e i primi soccorsi
Il video si interrompe prima che si possa notare la reazione degli altri presenti. Erano circa le cinque di mattina. E il pub in questione aveva appena chiuso. Dopo l'episodio sul posto sono accorse sia la Polizia, sia la Croce Verde. La vittima dell'aggressione, con una grossa ferita alla testa, è stata in seguito portata all'ospedale per le cure del caso.
Immagini chiave?
Il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale aveva confermato a tio.ch i fatti, aggiungendo che per quanto riguarda la ricerca del colpevole sarebbero tuttora in corso accertamenti.
Ora, dopo la pubblicazione dell'articolo, più lettori di Ticinonline hanno inviato in redazione un video che mostra qualcosa di più sull'accaduto.
Negli scorsi giorni tra i sospettati era emerso il nome di un ragazzo della regione già conosciuto per il suo atteggiamento agitato e per avere causato situazioni di disagio in passato.
Il video, che ormai circolerebbe di chat in chat, sarebbe anche nelle mani della Polizia. E potrebbe rappresentare un tassello importante nell'individuazione dell'aggressore.
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