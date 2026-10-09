Bottigliate in testa: il video shock

Le ferite e i primi soccorsi

Il video si interrompe prima che si possa notare la reazione degli altri presenti. Erano circa le cinque di mattina. E il pub in questione aveva appena chiuso. Dopo l'episodio sul posto sono accorse sia la Polizia, sia la Croce Verde. La vittima dell'aggressione, con una grossa ferita alla testa, è stata in seguito portata all'ospedale per le cure del caso.