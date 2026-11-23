Il PLR svela i candidati alle Cantonali
La sezione di Mendrisio presenta una lista eterogenea e punta su Samuel Maffi per il Consiglio di Stato.
MENDRISIO - Il PLR di Mendrisio ha ufficializzato i nomi dei candidati della sezione alle prossime elezioni cantonali di aprile. Samuel Maffi, avvocato e municipale di lunga data, sarà in corsa per il Consiglio di Stato. Per il Gran Consiglio sono invece cinque, al momento, i candidati espressi dalla sezione.
A comunicare i nominativi è il presidente Filippo Pfister, che sottolinea l'importanza della candidatura di Maffi per la città. La presenza di un rappresentante di Mendrisio nella corsa al Governo cantonale viene accolta dalla sezione come «motivo di orgoglio» e come un'opportunità per «far sentire ancora più forte la voce della nostra Città anche a livello cantonale».
La lista per il Gran Consiglio comprende cinque esponenti con percorsi professionali e politici differenti. Oltre a Samuel Maffi, classe 1980, figurano Martina Arizanov, classe 1997, consulente patrimoniale e capogruppo in Consiglio comunale; Alberto Meroni, classe 1978, regista e consigliere comunale; Marie-Claude Tela, classe 1986, educatrice e presidente distrettuale del PLR; e Matteo Lordelli, classe 1997, responsabile finanze e controlling presso OBV.
La sezione liberale radicale evidenzia la varietà delle candidature, sia dal punto di vista anagrafico sia per quanto riguarda le esperienze personali e professionali. Secondo Pfister, i cinque candidati sono accomunati dalla volontà di impegnarsi per Mendrisio e per la regione anche sul piano cantonale. Il presidente precisa inoltre che i nominativi annunciati per il Gran Consiglio sono quelli confermati «ad oggi», lasciando dunque aperta la possibilità di ulteriori candidature.
Un'occasione per incontrare i candidati sarà la tombola natalizia in programma domenica 13 dicembre, a partire dalle 14, al Mercato Coperto di Mendrisio. L'appuntamento, ormai tradizionale per la sezione, permetterà anche di conoscere personalmente gli aspiranti deputati e il candidato al Governo, in vista della campagna elettorale.