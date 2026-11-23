La lista per il Gran Consiglio comprende cinque esponenti con percorsi professionali e politici differenti. Oltre a Samuel Maffi, classe 1980, figurano Martina Arizanov, classe 1997, consulente patrimoniale e capogruppo in Consiglio comunale; Alberto Meroni, classe 1978, regista e consigliere comunale; Marie-Claude Tela, classe 1986, educatrice e presidente distrettuale del PLR; e Matteo Lordelli, classe 1997, responsabile finanze e controlling presso OBV.

La sezione liberale radicale evidenzia la varietà delle candidature, sia dal punto di vista anagrafico sia per quanto riguarda le esperienze personali e professionali. Secondo Pfister, i cinque candidati sono accomunati dalla volontà di impegnarsi per Mendrisio e per la regione anche sul piano cantonale. Il presidente precisa inoltre che i nominativi annunciati per il Gran Consiglio sono quelli confermati «ad oggi», lasciando dunque aperta la possibilità di ulteriori candidature.