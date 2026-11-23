Soldati: «Importante monitorare»

«Sono passati sei anni, ma non significa che il suo contenuto non sia ancora attuale, anzi», spiega Soldati. «Il richiamo alle modifiche di alcune leggi volte ad applicare il principio “prima i nostri” non è sufficiente e non corrisponde a quanto chiede l'atto parlamentare. Dopo l'adozione di una legge è infatti importante monitorare e verificarne l'applicazione nei singoli settori». La parlamentare democentrista ritiene inoltre «sorprendente» che, stando alle tabelle fornite dal Governo, il numero di docenti frontalieri «è aumentato in modo significativo: erano 158 nel 2020 e sono diventati 219 nel 2025, con una crescita di 61 unità».

Il Governo: «Mozione già evasa»

Nel suo messaggio, il Consiglio di Stato aveva giudicato impraticabile l'introduzione di nuove disposizioni nel settore privato, richiamando i vincoli posti dagli accordi sulla libera circolazione delle persone. Aveva inoltre ricordato le misure già adottate, tra cui i pacchetti a sostegno del mercato del lavoro del 2015 e del 2017 e le modifiche legislative che hanno introdotto la preferenza indigena in diversi enti parastatali. Per il Governo, la mozione poteva quindi considerarsi «sostanzialmente evasa».

