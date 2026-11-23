Più residenti nelle assunzioni, ecco il piano
Il Gran Consiglio accoglie la mozione UDC: chiesti un piano d’azione per il settore privato e un rendiconto annuale sull’impiego di residenti e frontalieri nel pubblico.
BELLINZONA - La preferenza per i lavoratori residenti nelle assunzioni è tornata al centro del dibattito in Gran Consiglio. A larga maggioranza - 56 voti a favore e 13 contrari - l’aula ha approvato il rapporto commissionale, accogliendo così la mozione del gruppo UDC sulle misure per tutelare la manodopera «indigena», sia nel settore privato sia in quello pubblico.
Le richieste della mozione
Presentata nel pieno della crisi pandemica dal gruppo UDC (Roberta Soldati, Lara Filippini e cofirmatari), la mozione conteneva tre richieste: introdurre disposizioni per incentivare le aziende private ad assumere residenti, fornire un quadro dettagliato della presenza di frontalieri e residenti nell'Amministrazione cantonale e predisporre un piano quinquennale per favorire l'impiego di manodopera residente nel settore pubblico.
Soldati: «Importante monitorare»
«Sono passati sei anni, ma non significa che il suo contenuto non sia ancora attuale, anzi», spiega Soldati. «Il richiamo alle modifiche di alcune leggi volte ad applicare il principio “prima i nostri” non è sufficiente e non corrisponde a quanto chiede l'atto parlamentare. Dopo l'adozione di una legge è infatti importante monitorare e verificarne l'applicazione nei singoli settori». La parlamentare democentrista ritiene inoltre «sorprendente» che, stando alle tabelle fornite dal Governo, il numero di docenti frontalieri «è aumentato in modo significativo: erano 158 nel 2020 e sono diventati 219 nel 2025, con una crescita di 61 unità».
Il Governo: «Mozione già evasa»
Nel suo messaggio, il Consiglio di Stato aveva giudicato impraticabile l'introduzione di nuove disposizioni nel settore privato, richiamando i vincoli posti dagli accordi sulla libera circolazione delle persone. Aveva inoltre ricordato le misure già adottate, tra cui i pacchetti a sostegno del mercato del lavoro del 2015 e del 2017 e le modifiche legislative che hanno introdotto la preferenza indigena in diversi enti parastatali. Per il Governo, la mozione poteva quindi considerarsi «sostanzialmente evasa».
Le forme di sostegno alle imprese
Come spiega la presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio, nella proposta commissionale «vengono indicati alcuni ambiti sui quali intervenire per sviluppare forme di sostegno alle imprese. Si citano, per esempio, l'accesso ai finanziamenti, i costi energetici, la disponibilità di immobili e terreni, l'accompagnamento amministrativo e il sostegno nella ricerca di personale qualificato, con l'obiettivo di favorire l'occupazione dei residenti».
Carobbio: «Il Parlamento dovrà mettere a disposizione le risorse»
In questi ambiti, il Cantone, attraverso i propri servizi, è già attivo. È evidente che, se si intende rafforzare le misure di accompagnamento, il piano d'azione dovrà definire gli interventi necessari. Qualora la proposta venisse accolta, il Parlamento dovrà anche mettere a disposizione le risorse necessarie per realizzarli. Non si tratta infatti soltanto di misure di accompagnamento, ma anche di interventi concreti a favore dei lavoratori residenti».
La posizione della Commissione
La Commissione economia e lavoro ritiene che l'obiettivo di favorire l'occupazione residente sia ancora attuale e individua ulteriori margini d'intervento, nel rispetto del diritto superiore. Chiede quindi al Governo di elaborare un piano d'azione per il settore privato, valutando misure nel campo della formazione e del collocamento, aiuti alle persone iscritte agli Uffici regionali di collocamento e ai beneficiari dell'assistenza, nonché iniziative per valorizzare gli apprendisti formati in Ticino.
«Documentazione incompleta»
Sul fronte pubblico, la Commissione ritiene incompleta la documentazione fornita dal Governo. Le tabelle presentate illustrano la composizione del personale al 1° maggio 2020 e al 31 dicembre 2025, ma non analizzano l'evoluzione delle assunzioni. Al posto del piano quinquennale richiesto inizialmente, la Commissione propone un rendiconto annuale per monitorare residenti e frontalieri, registrare assunzioni e partenze e individuare le ragioni delle variazioni. L'obiettivo è fornire sia al Governo sia al Parlamento una «base conoscitiva per orientare la politica del personale e valutare eventuali correttivi mirati».
Galeazzi: «In questo modo si può capire dove intervenire e come»
«Questo strumento dovrebbe indicare quanti residenti e frontalieri lavorano nell'amministrazione, quale quota rappresentano e quante persone entrano o lasciano il servizio ogni anno», commenta il relatore Tiziano Galeazzi (UDC). «In questo modo sarebbe possibile capire in quali ambiti è difficile reperire determinate qualifiche e dove occorre migliorare la formazione professionale e accademica sul territorio, orientandola maggiormente alle esigenze del mercato del lavoro. Su questa base, Governo e Parlamento potrebbero valutare interventi mirati e verificarne gli effetti».
Il PS contrario. Sirica: «Teatro dell'assurdo»
Come annunciato in aula, il gruppo socialista si è detto contrario. «Non affrontare il tema dei salari e delle condizioni di lavoro nell'analisi del fenomeno del frontalierato significa compiere un esercizio parziale, forse volutamente strumentale», spiega Fabrizio Sirica. «La questione ha un impatto limitato sul settore pubblico e parapubblico. Sulla necessità di adottare azioni mirate si può certamente convenire. Quello che lascia esterrefatti, invece, è che si arrivi a ipotizzare incentivi e forme di sostegno alle imprese private. È il teatro dell'assurdo: non introduciamo regole salariali che permettano ai residenti di concorrere ad armi pari per i posti di lavoro, ma pensiamo addirittura di incentivare chi, facendo dumping, è parte del problema».