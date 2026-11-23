Dal fossile al futuro: si pensano soluzioni per edifici più efficienti
Un incontro pubblico illustrerà incentivi e opportunità per la riqualificazione energetica e il teleriscaldamento.
AIROLO - I Comuni di Airolo e di Quinto invitano la popolazione a una serata pubblica dedicata al risanamento energetico degli edifici e alle reti di teleriscaldamento. L'appuntamento è per giovedì 26 novembre nella Sala del Consiglio comunale di Airolo, con inizio alle 19. Dalle 18.15 è previsto un rinfresco offerto, durante il quale sarà possibile porre domande di carattere individuale ai relatori presenti.
Il tema tocca da vicino buona parte del parco immobiliare svizzero: oltre la metà degli edifici in Svizzera ha più di 40 anni ed è quindi quasi sempre poco efficiente dal punto di vista energetico. Per proprietari e utilizzatori questo significa consumi e spese elevate, non solo per il riscaldamento ma sempre più anche per il raffrescamento estivo. Spesso si tratta inoltre di stabili riscaldati con sistemi a energie fossili o con riscaldamenti elettrici.
Il ritmo degli interventi resta lento: in Svizzera il tasso medio di ammodernamento energetico degli immobili e dei loro impianti si situa attorno all'1% all'anno. Di questo passo, rilevano i promotori della serata, ci vorranno cento anni prima che l'intero parco immobiliare raggiunga gli standard odierni. La sfida riguarda circa un milione e mezzo di costruzioni.
Le condizioni attuali per intervenire sono però particolarmente favorevoli, grazie agli importanti incentivi disponibili e alla possibilità, fino a fine 2028, di dedurre fiscalmente a livello cantonale i relativi investimenti. Nel corso della serata verranno presentate le condizioni quadro e le possibilità di beneficiare di sussidi cantonali e comunali per il risanamento energetico degli edifici e degli impianti di riscaldamento, anche sulla base di esempi concreti.
Per gli stabili situati nei nuclei, dove le possibilità di migliorare l'efficienza energetica sono spesso limitate, la soluzione più interessante può rivelarsi l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento, anche perché in questo modo si guadagna spazio in casa. Il secondo tema della serata sarà dunque dedicato proprio alle reti di teleriscaldamento, con la presentazione di quelle già in funzione a Quinto e ad Airolo e di quella prevista nel quartiere "Valle" di Airolo.