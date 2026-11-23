AIROLO - I Comuni di Airolo e di Quinto invitano la popolazione a una serata pubblica dedicata al risanamento energetico degli edifici e alle reti di teleriscaldamento. L'appuntamento è per giovedì 26 novembre nella Sala del Consiglio comunale di Airolo, con inizio alle 19. Dalle 18.15 è previsto un rinfresco offerto, durante il quale sarà possibile porre domande di carattere individuale ai relatori presenti.