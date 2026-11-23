Traffico di stupefacenti, arrestato un 20enne
Nell'appartamento del giovane sono stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di franchi ed euro
LUGANO - Un cittadino albanese di 20 anni, residente in Albania, è stato arrestato il 19 novembre a Lugano nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Lo rendono noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.
Il giovane è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di stupefacenti. Nell'appartamento in cui soggiornava gli agenti hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di franchi ed euro.
Le ipotesi di reato a suo carico sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla Legge federale sugli stranieri e riciclaggio di denaro.
Al dispositivo hanno collaborato il Servizio antidroga della Polizia Città di Lugano e la Polizia comunale Ceresio Sud. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.