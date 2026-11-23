Le ipotesi di reato a suo carico sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla Legge federale sugli stranieri e riciclaggio di denaro.

Al dispositivo hanno collaborato il Servizio antidroga della Polizia Città di Lugano e la Polizia comunale Ceresio Sud. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.