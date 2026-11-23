Arbedo-Castione festeggia i neo-diciottenni con una visita alla Rega
La serata si è conclusa con una visita alla base della Rega a Locarno.
La serata si è conclusa con una visita alla base della Rega a Locarno.
ARBEDO-CASTIONE - Una serata dedicata ai giovani che quest'anno compiono o hanno già compiuto 18 anni, tra riflessioni sulla maggiore età e una visita alla base della Rega. Venerdì 20 novembre il Municipio di Arbedo-Castione ha incontrato i neo-diciottenni del Comune in occasione della tradizionale cerimonia organizzata per celebrare il loro ingresso nell'età adulta.
All'incontro erano presenti il sindaco Luigi Decarli, i municipali Adam Poloni e Mattia Dellatorre e Francesco Lombardo, presidente dell'Associazione Franca.
Durante i saluti, il sindaco Decarli e Lombardo hanno invitato i giovani ad affrontare con responsabilità il passaggio alla maggiore età, senza perdere la gioia e l'entusiasmo che caratterizzano i diciott'anni.
La serata è poi proseguita con una visita alla base della Rega, presso l'aeroporto di Locarno. Un'occasione per i partecipanti di conoscere più da vicino le attività e il ruolo del servizio di soccorso aereo.
L'incontro si è concluso con un momento conviviale al Ristorante Aeroporto, dove i giovani e i rappresentanti del Comune hanno condiviso una pizza in compagnia.