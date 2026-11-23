ARBEDO-CASTIONE - Una serata dedicata ai giovani che quest'anno compiono o hanno già compiuto 18 anni, tra riflessioni sulla maggiore età e una visita alla base della Rega. Venerdì 20 novembre il Municipio di Arbedo-Castione ha incontrato i neo-diciottenni del Comune in occasione della tradizionale cerimonia organizzata per celebrare il loro ingresso nell'età adulta.