Al tema è dedicato il dibattito pubblico promosso dall'Associazione Cliniche Private Ticinesi, in programma giovedì 26 novembre dalle 18.30 alla Clinica Moncucco di Lugano-Besso, dal titolo "Sanità e burocrazia: come mettere in gabbia la tigre di carta?".

Sollecitati dal presidente dell'associazione Giancarlo Dillena, interverranno Olivier Giannini, medico specialista in medicina interna e nefrologia e membro del comitato centrale della FMH, Marco Romano, già consigliere nazionale e oggi direttore aggiunto e responsabile della politica sanitaria di prio.swiss, l'associazione degli assicuratori malattia, l'avvocato Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica e coordinatore del Dipartimento sanità e socialità, e Christian Camponovo, direttore del Gruppo Ospedaliero Moncucco.