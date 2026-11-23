Stop al battello Locarno-Magadino, il SISA: «Studenti e apprendisti penalizzati»
Il sindacato critica l'aumento dei costi e la riduzione dell'offerta nei trasporti pubblici a scapito delle regioni periferiche.
LOCARNO - Il Sindacato Indipendente degli Studenti e degli Apprendisti (SISA) si oppone alla decisione del Cantone di interrompere, a partire dal 13 dicembre, il finanziamento della linea di navigazione 351 Locarno-Tenero-Magadino. Una scelta che, secondo il sindacato, penalizzerà soprattutto studenti, apprendisti e lavoratori pendolari del Gambarogno, costretti a fare i conti con collegamenti più lunghi e meno efficienti.
La decisione, annunciata lo scorso luglio e confermata il 26 ottobre in Gran Consiglio, arriva senza che sia stata individuata una soluzione alternativa ritenuta adeguata. Il passaggio del servizio alle FART risulta infatti bloccato da un contenzioso con la Società Navigazione Lago di Lugano (SNL). A tre settimane dal cambio d'orario, denuncia il SISA, gli utenti rischiano quindi di ritrovarsi senza un collegamento diretto via lago.
Un autobus al mattino, nessun collegamento diretto per il rientro
Al momento, l'unica misura sostitutiva prevista è una corsa mattutina della linea di autobus 360, con partenza da Magadino alle 7.36. Una soluzione che il sindacato giudica insufficiente, soprattutto per chi deve raggiungere quotidianamente scuole e posti di lavoro nel Locarnese.
Secondo un confronto effettuato dal SISA utilizzando gli orari pubblicati sul sito delle FFS, rispetto al battello delle 7.37 il viaggio in autobus richiederebbe almeno 13 minuti in più. Il percorso attraversa inoltre il Piano di Magadino, dove nelle ore di punta si possono verificare rallentamenti dovuti al traffico.
La situazione si complica ulteriormente per il viaggio di ritorno. Non è infatti prevista alcuna corsa diretta nel pomeriggio o alla sera. Studenti, apprendisti e lavoratori dovranno utilizzare una combinazione di autobus e treno passando da Cadenazzo, con cambi e tempi d'attesa aggiuntivi. Una situazione destinata, secondo il sindacato, a protrarsi per un periodo ancora indeterminato.
Il nodo dei finanziamenti e le richieste del Comune
Il SISA critica anche la gestione della vicenda da parte delle autorità cantonali. Il Municipio di Gambarogno aveva chiesto formalmente di mantenere attiva la navetta, ma il Cantone avrebbe lasciato al Comune la responsabilità di individuare soluzioni alternative e le relative risorse finanziarie.
Una situazione analoga riguarda la proposta di realizzare un collegamento tra il Gambarogno e la stazione ferroviaria di Riazzino. Secondo quanto riferisce il sindacato, il Cantone ritiene che il finanziamento di questa nuova linea debba essere assunto dal Comune.
Una posizione che il SISA considera inaccettabile: «È incomprensibile come un comune periferico possa assumersi un onere del genere». Per il sindacato, la vicenda mette in evidenza una pianificazione dei trasporti che non tiene sufficientemente conto delle esigenze delle regioni periferiche. Valli e zone rivierasche, sostiene, non dovrebbero ricevere attenzione soltanto durante la stagione turistica, quando diventano economicamente interessanti.
«Biglietti più cari, ma servizi ridotti»
La soppressione del collegamento via lago si inserisce, secondo il SISA, in una tendenza più ampia di riduzione dell'offerta di trasporto pubblico nelle regioni periferiche, accompagnata da un aumento delle tariffe.
Il sindacato denuncia che dal 2023 i prezzi di biglietti e abbonamenti sono aumentati complessivamente del 22%, senza che a questo rincaro sia corrisposto un miglioramento delle prestazioni. Al contrario, sostiene, i collegamenti nelle zone meno centrali continuano a essere ridimensionati.
A subirne le conseguenze sarebbero soprattutto studenti e apprendisti, che spesso non dispongono di un reddito fisso e devono sostenere costi di trasporto sempre più elevati. Il SISA contesta quella che considera una gestione dei mezzi pubblici improntata a logiche aziendali, anziché alla garanzia di un servizio accessibile a tutti, con tariffe solidali.
Le tre richieste al Consiglio di Stato
Il sindacato chiede quindi al Governo cantonale di riconsiderare la decisione confermata il 26 ottobre. «Raggiungere la scuola e il posto di lavoro con orari e prezzi adeguati, che permettano di conciliare vita privata e professionale, è un diritto di studenti e lavoratori», sottolinea il SISA.
Si chiede quindi di:
1. garantire il servizio via lago finché il nuovo modello di navigazione non sarà operativo;
2. introdurre corse dirette Locarno–Magadino anche il pomeriggio e la sera;
3. impegnarsi in un piano per migliorare il collegamento ferroviario tra Gambarogno e Locarnese, con la realizzazione di una linea tra il Gambarogno e Riazzino