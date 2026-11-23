A subirne le conseguenze sarebbero soprattutto studenti e apprendisti, che spesso non dispongono di un reddito fisso e devono sostenere costi di trasporto sempre più elevati. Il SISA contesta quella che considera una gestione dei mezzi pubblici improntata a logiche aziendali, anziché alla garanzia di un servizio accessibile a tutti, con tariffe solidali.

Le tre richieste al Consiglio di Stato

Il sindacato chiede quindi al Governo cantonale di riconsiderare la decisione confermata il 26 ottobre. «Raggiungere la scuola e il posto di lavoro con orari e prezzi adeguati, che permettano di conciliare vita privata e professionale, è un diritto di studenti e lavoratori», sottolinea il SISA.