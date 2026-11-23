Frontalieri nei settori sussidiati: «Nessuna sostituzione generalizzata dei residenti»
Lo afferma il Governo, in risposta a un'interrogazione di Matteo Quadranti
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ticinese non dispone di dati che dimostrino una sostituzione del personale residente con personale frontaliero negli enti sussidiati e parapubblici ticinesi e non intende introdurre nuovi obblighi di raccolta dati né controlli legati al domicilio di chi gestisce il personale. Lo scrive il Governo nella risposta, datata 18 novembre 2026, all'interrogazione presentata il 3 giugno dal deputato PLR Matteo Quadranti.
L'Esecutivo richiama diversi studi sul frontalierato, in particolare due approfondimenti dell'Ufficio cantonale di statistica, l'analisi dell'IRE-USI realizzata con il sostegno della SECO nel 2015 e il 22esimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione del 25 giugno 2026. I dati raccolti, osserva, «documentano differenze salariali tra lavoratori frontalieri e residenti, ma non dimostrano una sostituzione generalizzata degli uni con gli altri». Allo stesso tempo il Governo ammette che non è possibile «escludere criticità né possibili effetti, anche negativi, su specifici segmenti del mercato del lavoro, né situazioni puntuali di sostituzione».
Dopo l'approvazione dell'iniziativa "Prima i nostri!", ricorda inoltre che il principio della preferenza indigena è stato recepito in diverse basi legali settoriali: a parità di requisiti e qualifiche, l'assunzione di personale residente ha la priorità.
Il nodo sanitario
Il settore sanitario e sociosanitario è confrontato da anni con un fabbisogno crescente e con difficoltà nel reperire personale qualificato: per questo il Cantone ha promosso il Piano d'azione PRO SAN 2021-2024. Tra il 2011 e il 2022 gli addetti sono cresciuti del 47% nei servizi sanitari e del 45% nei servizi di alloggio sociosanitario e di assistenza sociale non residenziale. In questo quadro, conclude il Governo, «anche la manodopera frontaliera ha contribuito a rispondere ai fabbisogni del settore».
Le percentuali nei vari settori
Il Consiglio di Stato fornisce i dati disponibili più recenti, precisando che derivano da fonti amministrative non uniformi e non sono direttamente comparabili tra i settori.
|Settore
|2023
|2024
|2025
|Case per anziani
|17.6%
|17.9%
|16.8%
|Istituti e servizi LISPI*
|12.5%
|12.9%
|12.9%
|Servizi di appoggio
|n.d.
|n.d.
|3.8%
|Centri educativi per minorenni
|n.d.
|6.2%
|6.6%
|Nidi, micro-nidi e centri extrascolastici
|n.d.
|n.d.
|21.6%
|Ospedali e cliniche
|19.8%
|19.6%
|19.3%
*Percentuali calcolate sugli equivalenti a tempo pieno; negli altri casi sul numero di collaboratori. Per i servizi di assistenza e cura a domicilio i dati non sono disponibili.
Alla SUPSI la quota di frontalieri nel 2025 è del 17.4% tra il personale accademico (15.3% nel 2023), del 3.6% tra quello amministrativo e del 33.3% tra il personale in formazione, in calo rispetto al 37.3% del 2023. All'USI la quota è del 16.9% tra il personale accademico e del 12.5% tra quello amministrativo. Per confronto, nel 2022 i frontalieri rappresentavano il 41,0% degli addetti nel commercio al dettaglio, il 35,4% nel commercio all'ingrosso e il 34,1% nei servizi di alloggio e ristorazione.
Più frontalieri nelle funzioni operative
Dati disaggregati uniformi per funzione non esistono. Dove sono disponibili informazioni di maggior dettaglio, la presenza di frontalieri «appare più elevata in alcune attività operative direttamente connesse all'erogazione delle prestazioni, segnatamente tra il personale educativo, curante e terapeutico, mentre risulta più contenuta nelle funzioni amministrative e dirigenziali». Negli ospedali e nelle cliniche i frontalieri sono il 19.3% su 9'462 collaboratori, ma salgono al 34.0% tra gli infermieri e scendono al 4.1% tra il personale amministrativo. Nelle case per anziani la quota complessiva è del 16.8% su 7'502 collaboratori, con punte del 39.2% tra gli infermieri, contro il 3.9% tra i medici e il 3.0% nell'amministrazione.
Nessun dato sui licenziamenti
Sul numero di contratti a tempo indeterminato trasformati in contratti a termine, a ore o su chiamata, sulle riduzioni del grado di occupazione e sui mancati rinnovi che hanno riguardato residenti, il Governo non è in grado di rispondere: le informazioni sui singoli rapporti di lavoro «sono detenute dagli enti interessati nell'ambito della loro autonomia gestionale e non sono oggetto di una raccolta da parte del Cantone». Lo stesso vale per la presenza di frontalieri in ruoli con competenze decisionali su assunzioni, rinnovi e licenziamenti.
Niente nuovi obblighi
L'attuale sistema, fondato sull'autocertificazione con verifiche puntuali, garantisce a giudizio dell'Esecutivo «un adeguato equilibrio tra le esigenze di vigilanza, la proporzionalità degli oneri amministrativi e l'autonomia gestionale riconosciuta agli enti». Il Governo riconosce comunque la delicatezza del tema, «un aspetto sensibile per il mercato del lavoro ticinese, che merita di essere seguito attentamente». Resta però il no a verifiche sistematiche sull'operato del personale frontaliero in funzioni rilevanti per assunzioni e disdette: prescrizioni legate al domicilio di chi gestisce il personale non sarebbero proporzionate e risulterebbero «difficilmente conciliabili con il principio di responsabilizzazione sul quale si fondano i contratti di prestazione».