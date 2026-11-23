Più frontalieri nelle funzioni operative

Dati disaggregati uniformi per funzione non esistono. Dove sono disponibili informazioni di maggior dettaglio, la presenza di frontalieri «appare più elevata in alcune attività operative direttamente connesse all'erogazione delle prestazioni, segnatamente tra il personale educativo, curante e terapeutico, mentre risulta più contenuta nelle funzioni amministrative e dirigenziali». Negli ospedali e nelle cliniche i frontalieri sono il 19.3% su 9'462 collaboratori, ma salgono al 34.0% tra gli infermieri e scendono al 4.1% tra il personale amministrativo. Nelle case per anziani la quota complessiva è del 16.8% su 7'502 collaboratori, con punte del 39.2% tra gli infermieri, contro il 3.9% tra i medici e il 3.0% nell'amministrazione.

Nessun dato sui licenziamenti

Sul numero di contratti a tempo indeterminato trasformati in contratti a termine, a ore o su chiamata, sulle riduzioni del grado di occupazione e sui mancati rinnovi che hanno riguardato residenti, il Governo non è in grado di rispondere: le informazioni sui singoli rapporti di lavoro «sono detenute dagli enti interessati nell'ambito della loro autonomia gestionale e non sono oggetto di una raccolta da parte del Cantone». Lo stesso vale per la presenza di frontalieri in ruoli con competenze decisionali su assunzioni, rinnovi e licenziamenti.