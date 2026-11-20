Tempo libero organizzato invece che giochi all'aperto

A essere cambiato, secondo un insegnante elementare zurighese con oltre vent'anni di esperienza, è soprattutto il modo in cui i bambini trascorrono il tempo libero. Un tempo era normale vedere gruppi di bambini giocare all'aperto, arrampicarsi e correre, sviluppando così, spontaneamente, le proprie capacità motorie. Oggi, invece, le attività sono più organizzate, spesso all'interno di società sportive.



«Lì diventano specialisti», osserva il docente. Il rischio è che si perda l'abitudine a muoversi spontaneamente nella vita quotidiana. Durante le gite scolastiche, racconta, alcuni allievi iniziano a lamentarsi dopo appena cinque minuti di cammino. Molti vengono accompagnati in automobile o trasportati su biciclette cargo. «Si cerca di risparmiargli il più possibile la fatica.» L'insegnante precisa però di non riscontrare un peggioramento generalizzato: la sua classe attuale, per esempio, è molto attiva.

C'è poi l'atteggiamento degli adulti. «I genitori in generale sono diventati più ansiosi», sostiene il docente zurighese. Il timore che i figli possano farsi male li porta talvolta a limitare attività come arrampicarsi o saltare da una certa altezza. Eppure, secondo l'insegnante, imparare a gestire piccoli rischi, esercitarsi e anche cadere fa parte dello sviluppo motorio. A pesare è anche la pressione sulle famiglie per il successo scolastico: molti genitori, osserva, ritengono indispensabile che i figli accedano al liceo. Per questo il docente auspica un maggiore riconoscimento politico del valore dell'apprendistato. Ricorda inoltre che il movimento e il tempo trascorso all'aperto sono importanti anche per l'apprendimento.