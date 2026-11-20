I bambini sono sempre più «incapaci»?
Una capriola è diventata un'impresa, cinque minuti a piedi sembrano un'eternità. Ma cosa sta succedendo ai piccoli svizzeri? Ecco cosa dicono gli esperti
Una capriola è diventata un'impresa, cinque minuti a piedi sembrano un'eternità. Ma cosa sta succedendo ai piccoli svizzeri? Ecco cosa dicono gli esperti
SVIZZERA - Fare una capriola, prendere una palla o correre all'indietro: gesti apparentemente semplici che, per alcuni bambini, rappresentano una vera sfida. In Svizzera, un bambino su cinque in prima elementare non riesce ancora a eseguire una capriola su un materassino da ginnastica. E circa uno su tre ha difficoltà a palleggiare una palla lungo un percorso prestabilito. A rivelarlo è Christian Herrmann, professore di didattica, movimento e sport all'Alta scuola pedagogica di Zurigo (PH Zürich), interpellato da 20 Minuten. Una situazione che trova riscontro anche nelle osservazioni di Daniel Möllenbeck, insegnante tedesco di educazione fisica, che al settimanale «Stern» ha raccontato di dover dedicare sempre più tempo all'insegnamento delle abilità motorie di base.
Ma i bambini di oggi sono davvero meno coordinati rispetto al passato? I dati raccontano una realtà più sfumata. Herrmann e il suo gruppo di ricerca hanno studiato lo sviluppo motorio di circa 7000 bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari in Svizzera. A seconda dell'età e delle abilità esaminate, tra il 10 e il 20% ha bisogno di un sostegno particolare. «Molti bambini sono molto abili dal punto di vista motorio», sottolinea il professore. In media, le capacità non sono peggiorate negli ultimi anni, anche se sembra crescere il numero di bambini con competenze motorie particolarmente scarse.
Lo confermano anche i dati di Zurigo, dove dal 2005 gli allievi di prima elementare vengono sottoposti ogni anno a test motori e sportivi. Nell'ultimo decennio le prestazioni sono rimaste sostanzialmente stabili, con soltanto lievi cali nella resistenza e nella velocità. «Questo calo è reale, ma così piccolo che nella vita quotidiana è difficilmente percepibile», precisa Allison Laukart dell'ufficio stampa dell'Ufficio dello sport.
Tempo libero organizzato invece che giochi all'aperto
A essere cambiato, secondo un insegnante elementare zurighese con oltre vent'anni di esperienza, è soprattutto il modo in cui i bambini trascorrono il tempo libero. Un tempo era normale vedere gruppi di bambini giocare all'aperto, arrampicarsi e correre, sviluppando così, spontaneamente, le proprie capacità motorie. Oggi, invece, le attività sono più organizzate, spesso all'interno di società sportive.
«Lì diventano specialisti», osserva il docente. Il rischio è che si perda l'abitudine a muoversi spontaneamente nella vita quotidiana. Durante le gite scolastiche, racconta, alcuni allievi iniziano a lamentarsi dopo appena cinque minuti di cammino. Molti vengono accompagnati in automobile o trasportati su biciclette cargo. «Si cerca di risparmiargli il più possibile la fatica.» L'insegnante precisa però di non riscontrare un peggioramento generalizzato: la sua classe attuale, per esempio, è molto attiva.
C'è poi l'atteggiamento degli adulti. «I genitori in generale sono diventati più ansiosi», sostiene il docente zurighese. Il timore che i figli possano farsi male li porta talvolta a limitare attività come arrampicarsi o saltare da una certa altezza. Eppure, secondo l'insegnante, imparare a gestire piccoli rischi, esercitarsi e anche cadere fa parte dello sviluppo motorio. A pesare è anche la pressione sulle famiglie per il successo scolastico: molti genitori, osserva, ritengono indispensabile che i figli accedano al liceo. Per questo il docente auspica un maggiore riconoscimento politico del valore dell'apprendistato. Ricorda inoltre che il movimento e il tempo trascorso all'aperto sono importanti anche per l'apprendimento.
Gli smartphone sono parte del problema?
Con la crescita, anche la tecnologia può avere un ruolo. Smartphone, tablet e social network rischiano di sottrarre tempo all'attività fisica: anziché giocare e muoversi insieme, i bambini possono trascorrere ore a guardare meme o video su TikTok. La pressione dei coetanei rende inoltre difficile per i genitori imporre dei limiti. Herrmann invita però a non trarre conclusioni affrettate: «Anche il tempo davanti agli schermi non può essere considerato in modo generalizzato come causa principale». A fare la differenza sono soprattutto la quantità e la qualità delle occasioni che i bambini hanno per muoversi.
Per migliorare la situazione, secondo gli esperti, non servono necessariamente corsi o allenamenti specifici. «I bambini non hanno bisogno di un programma di allenamento speciale per sviluppare le capacità motorie di base», spiega Laukart. Giocare all'aperto, camminare e muoversi durante gli spostamenti quotidiani sono tutte occasioni preziose per allenare coordinazione, equilibrio e resistenza. L'insegnante zurighese sottolinea infine quanto conti l'esempio degli adulti: uscire insieme ai figli, giocare con loro e, soprattutto, avere fiducia nelle loro capacità, lasciando spazio all'autonomia e alla sperimentazione.