Nuova battuta d'arresto per Valérie Dittli: respinto il suo ricorso
La consigliera di Stato riteneva che il suo diritto di essere sentita fosse stato «violato»: il Tribunale cantonale mantiene il rapporto Meylan nel fascicolo penale.
LOSANNA - Nuova battuta d'arresto per la consigliera di Stato vodese Valérie Dittli. Il rapporto Meylan resterà nel suo fascicolo penale. In una sentenza del 23 settembre, riportata da Le Temps, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha infatti respinto il ricorso presentato dalla ministra.
Dittli chiedeva che il rapporto e i relativi allegati fossero ritirati dal fascicolo, sostenendo che il suo diritto di essere sentita fosse stato «gravemente violato». I giudici cantonali non hanno tuttavia accolto le sue argomentazioni.
L'inchiesta amministrativa, affidata all'ex presidente del Tribunale cantonale Jean-François Meylan, aveva portato alla luce due mandati attribuiti all'avvocato Jean-Claude Mathey. Uno di questi, del valore di 10'000 franchi, figurava in una convenzione che prevedeva anche il ritiro di una denuncia penale nei confronti della consigliera di Stato. In seguito a queste rivelazioni, il Consiglio di Stato aveva trasmesso il fascicolo al Ministero pubblico.
L'istruzione penale prosegue
Secondo i giudici, il rapporto Meylan aveva lo scopo di «chiarire i fatti» e non costituiva quindi una decisione vincolante. La consigliera di Stato avrà la possibilità di contestarne le conclusioni, chiedere nuove audizioni e presentare ulteriori elementi nell'ambito dell'istruzione penale aperta lo scorso giugno.
Il documento rimane dunque agli atti e, in questa fase del procedimento, costituisce la base dei sospetti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta penale. La decisione del Tribunale cantonale non impedisce tuttavia a Dittli di far valere le proprie argomentazioni nel corso delle indagini.