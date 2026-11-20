Accusato di abusi su un bambino, viene picchiato brutalmente
Alta tensione in un centro per richiedenti asilo, dove la polizia è dovuta intervenire due volte in una sera. Quattro persone sono state arrestate.
Alta tensione in un centro per richiedenti asilo, dove la polizia è dovuta intervenire due volte in una sera. Quattro persone sono state arrestate.
MENZINGEN - Un'accusa di violenza sessuale su un bambino, poi il pestaggio dell'uomo finito al centro dei sospetti. Serata movimentata quella dello scorso sabato sera in un centro per richiedenti asilo a Menzingen, nel Canton Zugo, dove la polizia è dovuta intervenire due volte. Il bilancio è di un uomo ricoverato in ospedale con ferite di una certa gravità e quattro persone arrestate, tre delle quali finite in detenzione preventiva.
Tutto è iniziato con una prima segnalazione, in cui uno degli ospiti della struttura è stato accusato di una presunta violenza sessuale ai danni di un bambino. La polizia cantonale di Zugo ha quindi effettuato i primi accertamenti sul posto, senza tuttavia trovare elementi concreti che potessero avvalorare il sospetto.
Poco dopo, però, la situazione è precipitata. La centrale operativa ha ricevuto una seconda chiamata dallo stesso centro per richiedenti asilo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sospettato della presunta violenza sessuale sarebbe stato assalito e picchiato da più persone all'interno della stessa struttura.
L'uomo ha riportato ferite di una certa gravità ed è stato trasportato in ospedale dopo aver ricevuto le prime cure dai soccorritori.
Quattro persone in manette. Le indagini hanno portato all'arresto di tre donne e un uomo, tutti cittadini turchi, sospettati di aver preso parte all'aggressione. Il Ministero pubblico del Canton Zugo ha aperto un procedimento penale e il Tribunale dei provvedimenti coercitivi ha disposto la carcerazione preventiva per tre degli arrestati. Per tutti vale la presunzione d'innocenza.
Restano diversi interrogativi. La polizia sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei due episodi, chiarire i motivi dell'aggressione e stabilire se vi abbiano partecipato altre persone.