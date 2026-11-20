Quattro persone in manette. Le indagini hanno portato all'arresto di tre donne e un uomo, tutti cittadini turchi, sospettati di aver preso parte all'aggressione. Il Ministero pubblico del Canton Zugo ha aperto un procedimento penale e il Tribunale dei provvedimenti coercitivi ha disposto la carcerazione preventiva per tre degli arrestati. Per tutti vale la presunzione d'innocenza.