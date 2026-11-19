OSCE, Cassis propone un pacchetto triennale per le future presidenze
La proposta svizzera per il periodo 2027-2029 raccoglie ampio sostegno. Si cerca un'intesa tra i 57 Stati membri in vista del vertice di Lugano.
VIENNA - Il consigliere federale Ignazio Cassis ha presentato una proposta per definire le future presidenze dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per il periodo dal 2027 al 2029. Il principio di un pacchetto triennale ha raccolto un ampio sostegno da parte dei 57 Stati partecipanti, ha annunciato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Nella sua veste di attuale presidente dell'OSCE, Cassis ha convocato a Vienna una riunione straordinaria del Consiglio permanente per intensificare il dialogo tra gli Stati membri e favorire un accordo sulle future presidenze. L'iniziativa si inserisce in un contesto di profonda crisi della sicurezza europea, nel quale il mantenimento del dialogo all'interno dell'Organizzazione assume particolare importanza.
Dopo approfondite consultazioni con le parti interessate, la Svizzera ha proposto una soluzione che permetta di definire congiuntamente le presidenze per il triennio 2027-2029. Secondo il DFAE, questo approccio consentirebbe di garantire maggiore continuità al lavoro dell'OSCE, migliorare la pianificazione e l'efficienza dell'Organizzazione e favorire un migliore equilibrio tra le diverse regioni rappresentate.
Quattro Paesi interessati alla presidenza
Nel corso delle consultazioni, Armenia, Austria, Azerbaigian e Norvegia hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere la presidenza dell'OSCE. Cipro e Georgia hanno invece confermato le candidature già presentate, che finora non hanno ottenuto il consenso necessario.
Le diverse candidature dovranno ora essere oggetto di ulteriori consultazioni, affinché si possa raggiungere una soluzione condivisa da tutti i 57 Stati partecipanti. La Svizzera proseguirà i propri sforzi diplomatici in vista del Consiglio dei ministri dell'OSCE, in programma il 3 e 4 dicembre a Lugano. L'obiettivo è arrivare a un'intesa sulle future presidenze dell'Organizzazione.