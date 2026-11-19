Dopo approfondite consultazioni con le parti interessate, la Svizzera ha proposto una soluzione che permetta di definire congiuntamente le presidenze per il triennio 2027-2029. Secondo il DFAE, questo approccio consentirebbe di garantire maggiore continuità al lavoro dell'OSCE, migliorare la pianificazione e l'efficienza dell'Organizzazione e favorire un migliore equilibrio tra le diverse regioni rappresentate.

Quattro Paesi interessati alla presidenza

Nel corso delle consultazioni, Armenia, Austria, Azerbaigian e Norvegia hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere la presidenza dell'OSCE. Cipro e Georgia hanno invece confermato le candidature già presentate, che finora non hanno ottenuto il consenso necessario.