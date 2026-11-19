Secondo una nota delle autorità giudiziarie di Zugo, martedì sono pervenute alla polizia segnalazioni secondo cui due persone hanno visitato con fare sospetto diverse gioiellerie. Sono quindi intervenuti agenti in borghese che durante un controllo hanno rinvenuto l'anello con diamante sottratto da una gioielleria sulla Rigistrasse.

Le persone arrestate sono una donna di 27 anni e un uomo di 30 anni, entrambi rumeni. Sono stati deferiti davanti al Ministero pubblico di Zugo, che ora indaga anche su eventuali altri reati.