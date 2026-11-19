Rubano un anello da 460'000 franchi: arrestata una coppia
I due, una donna di 27 anni e un uomo di 30, sono stati fermati da agenti in borghese dopo alcune segnalazioni. Recuperato il prezioso gioiello.
ZUGO - La polizia di Zugo ha arrestato martedì una coppia di rumeni trovati in possesso di un anello con diamante del valore di 460'000 franchi. I due sono sospettati di aver rubato il prezioso monile in una gioielleria della ricca cittadina della Svizzera centrale.
Secondo una nota delle autorità giudiziarie di Zugo, martedì sono pervenute alla polizia segnalazioni secondo cui due persone hanno visitato con fare sospetto diverse gioiellerie. Sono quindi intervenuti agenti in borghese che durante un controllo hanno rinvenuto l'anello con diamante sottratto da una gioielleria sulla Rigistrasse.
Le persone arrestate sono una donna di 27 anni e un uomo di 30 anni, entrambi rumeni. Sono stati deferiti davanti al Ministero pubblico di Zugo, che ora indaga anche su eventuali altri reati.