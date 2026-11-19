Mattinata nera sulle strade lucernesi: quattro incidenti e diversi feriti
Un 13enne è stato investito sulle strisce pedonali, scontro anche sull'A2
Un 13enne è stato investito sulle strisce pedonali, scontro anche sull'A2
LUCERNA - Quattro incidenti stradali hanno segnato la mattinata di giovedì nel Canton Lucerna. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dal servizio di salvataggio. Alcuni sinistri hanno provocato disagi alla circolazione e code.
A Root, poco dopo le 7.15, un automobilista percorreva la Götzentalstrasse dalla rotonda D4 in direzione di Götzental. Il conducente non si è accorto di un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce: un ragazzo di 13 anni è stato urtato dall'auto e sbalzato a terra. Il giovane è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dal servizio di salvataggio 144.
Poco prima delle 07.00, a Triengen, un'automobilista procedeva sulla strada cantonale in direzione di Büron. Nello stesso momento un conducente di monopattino elettrico stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali ed è stato investito dalla vettura. Il diciassettenne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal servizio di salvataggio 144.
Sull'autostrada A2, a Lucerna, poco prima delle 6.30 si è verificata una collisione tra un camion e un'automobile in direzione sud. L'automobilista ha riportato ferite lievi ed è stato visitato sul posto dal servizio di salvataggio, senza necessità di ricovero. La vettura, non più in grado di circolare, è stata rimossa. I danni materiali sono stimati in 8'000 franchi. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico mattutino, con lunghe code.
Poco dopo le 6, infine, un automobilista percorreva la strada cantonale da Hasle in direzione di Ebnet a Entlebuch. Affrontando una curva a destra nella zona di Fuhrenweid, l'auto è finita per motivi ancora da chiarire sulla corsia di sinistra ed è andata a sbattere contro una vettura che arrivava in senso inverso. Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dal servizio di salvataggio 144. Entrambi i veicoli non erano più in grado di circolare e sono stati rimossi. I danni materiali ammontano a circa 20'000 franchi.