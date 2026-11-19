Poco prima delle 07.00, a Triengen, un'automobilista procedeva sulla strada cantonale in direzione di Büron. Nello stesso momento un conducente di monopattino elettrico stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali ed è stato investito dalla vettura. Il diciassettenne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal servizio di salvataggio 144.

Sull'autostrada A2, a Lucerna, poco prima delle 6.30 si è verificata una collisione tra un camion e un'automobile in direzione sud. L'automobilista ha riportato ferite lievi ed è stato visitato sul posto dal servizio di salvataggio, senza necessità di ricovero. La vettura, non più in grado di circolare, è stata rimossa. I danni materiali sono stimati in 8'000 franchi. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico mattutino, con lunghe code.