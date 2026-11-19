Ottobre segna quindi una crescita di nuovo sostanziale dopo il +11,7% di settembre, il +9,1% di agosto, il +9,6% di luglio e il +11,2% di giugno, che erano seguiti al mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e a un aprile molto difficile (-16,6%). Nell'arco dei primi dieci mesi il bilancio è positivo: l'export orologiero elvetico è infatti salito (sempre su base annua) del 3,4% in valore (a 22 miliardi di franchi).

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione su ottobre spicca l'ulteriore progressione degli Stati Uniti (+60,8% a 364 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; in forte crescita è anche la Francia (+101,6% a 240 milioni), che è seguita da Hong Kong (+7,3% a 178 milioni), Giappone (-2,1% a 177 milioni), Cina continentale (-12,1% a 167 milioni) e Regno Unito (+6,5% a 163 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 53% delle vendite oltre frontiera.