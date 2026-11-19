Per l'export di orologi svizzeri è un momento d'oro
Prosegue la tendenza positiva. A ottobre la progressione è stata del 9,1% per 2,5 miliardi di franchi
ZURIGO - Le vendite di orologi svizzeri all'estero sono aumentate nettamente anche in ottobre, confermando una tendenza che prosegue ormai da cinque mesi.
Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), nel decimo mese del 2026 le esportazioni si sono attestate a 2,5 miliardi di franchi, in progressione del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. In termini di volumi i segnatempo smerciati hanno presentato un incremento ancora più marcato, pari al 9,5% (a 1,5 milioni di unità).
Ottobre segna quindi una crescita di nuovo sostanziale dopo il +11,7% di settembre, il +9,1% di agosto, il +9,6% di luglio e il +11,2% di giugno, che erano seguiti al mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e a un aprile molto difficile (-16,6%). Nell'arco dei primi dieci mesi il bilancio è positivo: l'export orologiero elvetico è infatti salito (sempre su base annua) del 3,4% in valore (a 22 miliardi di franchi).
A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione su ottobre spicca l'ulteriore progressione degli Stati Uniti (+60,8% a 364 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; in forte crescita è anche la Francia (+101,6% a 240 milioni), che è seguita da Hong Kong (+7,3% a 178 milioni), Giappone (-2,1% a 177 milioni), Cina continentale (-12,1% a 167 milioni) e Regno Unito (+6,5% a 163 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 53% delle vendite oltre frontiera.
Con accenti diversi, seppur sempre al rialzo, si presenta l'andamento delle forniture all'estero in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un aumento del 17,6% in termini di valore, la gamma 200-500 un incremento del 31,2%, il comparto 500-3000 segna +6,6%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi la crescita è del 9,0%.