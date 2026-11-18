Da Epstein a Trump, i clienti scomodi

Negli anni Deutsche Bank ha accolto clienti che le sono costati cari, sia in termini di reputazione sia sul piano finanziario. Nel 2013 accettò Jeffrey Epstein, già condannato per abusi su minorenni, aprendogli oltre 40 conti, utilizzati tra l’altro per versare denaro a giovani donne dell’Europa orientale. In seguito segnalò alle autorità statunitensi transazioni sospette per circa 600 milioni di dollari, il doppio di quanto emerso finora. La banca ha pagato una multa di 150 milioni e versato 75 milioni alle vittime.



Il rapporto con Donald Trump risale invece al 1998, con prestiti per 2,5 miliardi di dollari. Dopo la sua elezione nel 2016, la banca avviò un’indagine interna, chiamata «Progetto Broadway», e segnalò pagamenti tra due società di Trump a Baku e una rete di riciclaggio azera. Nel 2017 un dipendente inviò per errore a un revisore esterno i dati di 1'586 clienti, tra cui quelli relativi a tre conti di Trump.

