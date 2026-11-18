Come ha fatto Deutsche Bank a portare in Svizzera i miliardi degli amici di Putin
La banca tedesca sapeva benissimo chi fossero i suoi clienti, e li aveva divisi per categorie di rischio. A scoperchiare il vaso di Pandora, l'inizio della guerra in Ucraina. Nella fosca rete, anche Trump ed Epstein.
ZURIGO - Oltre 50 media internazionali hanno analizzato 15 milioni di documenti interni di Deutsche Bank finiti in un leak. L’inchiesta «Inside Deutsche Bank» offre uno sguardo senza precedenti sulle falle del colosso finanziario.
Tra le rivelazioni, riportate dal Tages-Anzeiger, emerge che l’istituto di Francoforte aveva concentrato nelle sue sedi di Zurigo e Ginevra una ventina di oligarchi russi vicini al Cremlino.
Deutsche Bank sapeva, eccome
La banca conosceva bene i suoi clienti: nelle analisi interne li descriveva come «stretto confidente», «amico personale» o «uno dei più importanti alleati» di Putin. Diciassette di loro figuravano su una lista di oligarchi del Tesoro statunitense. Già nel 2015, circa il 60% delle attività russe della banca era gestito dalla Svizzera.
I clienti erano suddivisi in tre categorie di rischio: rosso, giallo e verde. Nella fascia più alta figurava Suleyman Kerimov, ex senatore del Daghestan con un patrimonio stimato in 10 miliardi di dollari, sanzionato dagli Stati Uniti nel 2018.
Nel 2020 la banca scoprì che un nipote di Kerimov, residente a Lucerna, aveva trasferito in Svizzera oltre un miliardo di euro. Un’operazione che sembrava priva di uno scopo commerciale legittimo. Oggi il Ministero pubblico della Confederazione indaga su cinque persone della sua cerchia per riciclaggio e violazione delle sanzioni. Vale la presunzione d’innocenza.
Tutti gli uomini del presidente
Nella categoria rossa figurava anche Viktor Vekselberg, ben radicato a Zurigo, dove ha rilevato Sulzer e Oerlikon. Nel 2014 aveva almeno 870 milioni di euro in gestione presso Deutsche Bank. Secondo i documenti, la sua società petrolifera avrebbe finanziato la ristrutturazione di una base russa per sottomarini nucleari nel Pacifico, guadagnandosi così la gratitudine di Putin.
Nella categoria gialla comparivano invece Gennady Timchenko, ex residente a Ginevra e fedelissimo del presidente russo, ancora cliente nel 2022 nonostante le sanzioni statunitensi del 2014; Mikhail Fridman, di cui la banca gestiva 1,4 miliardi di euro, considerato meno rischioso per i suoi rapporti più distanti con il Cremlino; e Alisher Usmanov, presidente della Federazione internazionale di scherma con sede a Losanna, ritenuto un partner fidato di Mosca, un legame che lui contesta.
Fridman e Usmanov sono stati di recente rimossi dalle liste delle sanzioni Ue. Nella categoria verde figurava infine Andrei Melnichenko, ex residente di St. Moritz. Secondo la banca, la sua ricchezza era legata al successo di Putin, un'interpretazione che lui respinge.
L'importanza del nostro segreto
Dai documenti emerge quanto fosse importante il segreto bancario svizzero: le informazioni sui clienti non dovevano lasciare il Paese, nemmeno per circolare all’interno del gruppo. Nel 2021 il responsabile dell'ufficio legale in Svizzera consigliò di respingere una richiesta del Congresso americano sui clienti russi.
Oggi Deutsche Bank sostiene che la gestione centralizzata rispondeva alla complessità delle attività patrimoniali e non aveva lo scopo di nascondere i clienti alle autorità.
Con l’invasione dell’Ucraina, però, questo scudo si è incrinato. Nel marzo 2022, su richiesta del Dipartimento di Giustizia statunitense, la banca ha trasmesso dati su società legate a Fridman, Melnichenko e Usmanov, oscurando però le informazioni personali per non violare il Codice penale svizzero. Dall’inizio della guerra, in Svizzera sono stati bloccati circa 8,5 miliardi di franchi di averi russi.
Da Epstein a Trump, i clienti scomodi
Negli anni Deutsche Bank ha accolto clienti che le sono costati cari, sia in termini di reputazione sia sul piano finanziario. Nel 2013 accettò Jeffrey Epstein, già condannato per abusi su minorenni, aprendogli oltre 40 conti, utilizzati tra l’altro per versare denaro a giovani donne dell’Europa orientale. In seguito segnalò alle autorità statunitensi transazioni sospette per circa 600 milioni di dollari, il doppio di quanto emerso finora. La banca ha pagato una multa di 150 milioni e versato 75 milioni alle vittime.
Il rapporto con Donald Trump risale invece al 1998, con prestiti per 2,5 miliardi di dollari. Dopo la sua elezione nel 2016, la banca avviò un’indagine interna, chiamata «Progetto Broadway», e segnalò pagamenti tra due società di Trump a Baku e una rete di riciclaggio azera. Nel 2017 un dipendente inviò per errore a un revisore esterno i dati di 1'586 clienti, tra cui quelli relativi a tre conti di Trump.