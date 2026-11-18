Catastrofi naturali e conflitti, gli svizzeri non sono abbastanza preparati
Più della metà degli svizzeri si aspetta di dover affrontare crisi ed emergenze, ma secondo un'indagine solo un terzo dispone di scorte sufficienti.
ZURIGO - Meno della metà della popolazione svizzera ritiene che il Paese sia ben preparato per le crisi future. Inoltre, solo un terzo tiene una scorta di acqua e generi alimentari per sette giorni, come ha comunicato la Stiftung Risiko-Dialog.
Più della metà degli intervistati si aspetta minacce come catastrofi naturali, attacchi informatici e conflitti geopolitici. Tuttavia, solo il 31% disponeva di esperienze pratiche con situazioni di emergenza.
Per il "Mobiliar Resilienz-Monitor 2026", rilevato per la prima volta, sono state intervistate 1878 persone di età compresa tra i 16 e i 79 anni nella Svizzera tedesca, romanda e italiana. L'indagine è stata realizzata in collaborazione con la Mobiliare.
In questo contesto, l'ambiente privato si è rivelato un importante sostegno: il 69% si fidava delle persone del proprio quartiere o villaggio. Dopo la famiglia e gli amici stretti, il vicinato costituiva la terza rete più importante. Mentre i servizi di protezione e soccorso godevano di grande fiducia, i partecipanti valutavano in modo nettamente più critico la capacità di adattamento della popolazione nel suo insieme, ha scritto inoltre la Stiftung Risiko-Dialog.
Dai risultati la fondazione ha tratto tre ambiti di intervento: l'instaurazione di una cultura della resilienza, il rafforzamento della capacità d'azione e dell'impegno, nonché lo sviluppo di collaborazioni tra popolazione e istituzioni.