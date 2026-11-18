Per il "Mobiliar Resilienz-Monitor 2026", rilevato per la prima volta, sono state intervistate 1878 persone di età compresa tra i 16 e i 79 anni nella Svizzera tedesca, romanda e italiana. L'indagine è stata realizzata in collaborazione con la Mobiliare.

In questo contesto, l'ambiente privato si è rivelato un importante sostegno: il 69% si fidava delle persone del proprio quartiere o villaggio. Dopo la famiglia e gli amici stretti, il vicinato costituiva la terza rete più importante. Mentre i servizi di protezione e soccorso godevano di grande fiducia, i partecipanti valutavano in modo nettamente più critico la capacità di adattamento della popolazione nel suo insieme, ha scritto inoltre la Stiftung Risiko-Dialog.