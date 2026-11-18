Reto Dahinden sarà nuovo presidente di prio.swiss
La nomina segna un passaggio di testimone a una figura di spicco con lunga esperienza nel settore assicurativo sanitario.
La nomina segna un passaggio di testimone a una figura di spicco con lunga esperienza nel settore assicurativo sanitario.
BERNA - Reto Dahinden succederà all'ex consigliere agli Stati Felix Gutzwiller alla guida di prio.swiss a partire dal prossimo primo gennaio. L'assemblea generale dell'Associazione degli assicuratori malattia svizzeri ha eletto oggi il 62enne, che fino allo scorso ottobre e per circa quindici anni è stato direttore generale di Swica.
Con Dahinden, la presidenza passa a un dirigente esperto che vanta di un'ampia rete di contatti nel settore, scrive prio.swiss in un comunicato odierno. Ha partecipato alla creazione di prio.swiss, nata dall'unione di santésuisse e curafutura, ed è membro del comitato direttivo sin dalla sua fondazione, nel dicembre 2024.
In qualità di nuovo presidente, Dahinden porterà avanti il dialogo di partenariato all'interno del settore e con gli attori del sistema sanitario. Rafforzerà inoltre la capacità di prio.swiss di incidere sulla politica sanitaria, aggiunge l'associazione di categoria.
In qualità di direttore generale (di Swica), Dahinden si è impegnato con convinzione affinché gli assicuratori malattia partecipassero attivamente all'organizzazione delle cure mediche, dichiara, citato nel comunicato, Thomas Boyer, direttore generale del Groupe Mutuel e vicepresidente di prio.swiss. «Siamo lieti che in futuro egli metta la sua vasta esperienza, la sua forza di persuasione e la sua ampia rete di contatti al servizio di prio.swiss in qualità di presidente».
Thomas Harnischberg, direttore generale di KPT e anch'egli vicepresidente di prio.swiss, ringrazia il presidente uscente. «Con il suo grande impegno personale e la sua abilità politica, Felix Gutzwiller ha contribuito in modo determinante alla fondazione e al successo di prio.swiss. È riuscito a riunire le diverse forze del settore e, a conferire sin dall'inizio, credibilità, stabilità e una voce autorevole alla nuova associazione nel sistema sanitario», ha affermato, citato nel comunicato.