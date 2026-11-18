Thomas Harnischberg, direttore generale di KPT e anch'egli vicepresidente di prio.swiss, ringrazia il presidente uscente. «Con il suo grande impegno personale e la sua abilità politica, Felix Gutzwiller ha contribuito in modo determinante alla fondazione e al successo di prio.swiss. È riuscito a riunire le diverse forze del settore e, a conferire sin dall'inizio, credibilità, stabilità e una voce autorevole alla nuova associazione nel sistema sanitario», ha affermato, citato nel comunicato.