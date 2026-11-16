Se sentirete rombare il cielo, non è un temporale
In vista della Conferenza OSCE di Lugano, gli F/A-18 effettueranno avvicinamenti all'aerodromo di Locarno. Previsti più voli e rumore nella regione.
LOCARNO / LUGANO - Nelle prossime settimane aumenterà l’attività di volo all’aerodromo militare di Locarno, anche con la presenza di velivoli da combattimento F/A-18. Lo comunicano le Forze aeree svizzere, che rafforzeranno la propria presenza in Ticino in occasione della Conferenza del Consiglio dei ministri dell’OSCE a Lugano.
Da subito e fino all’inizio di dicembre 2026, gli F/A-18 effettueranno occasionalmente degli avvicinamenti all’aerodromo di Locarno, senza tuttavia atterrarvi. Durante i preparativi e lo svolgimento della Conferenza sono inoltre previsti decolli e atterraggi supplementari di altri tipi di aeromobili.
L’incremento dei movimenti aerei, che comporterà anche un aumento delle emissioni foniche nella regione, rientra nelle misure di sicurezza adottate per garantire la sovranità sullo spazio aereo e la protezione della Conferenza.
Le Forze aeree assicurano che cercheranno di ridurre al minimo l’impatto sulla popolazione, limitando i voli supplementari a quelli strettamente necessari dal punto di vista operativo.