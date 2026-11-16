Una storia di formazione, lunga 50 anni
Si sono concluse le celebrazioni del CFP SSIC-TI di Gordola
Si sono concluse le celebrazioni del CFP SSIC-TI di Gordola
GORDOLA - Oltre 250 ospiti hanno partecipato mercoledì 11 novembre alla serata conclusiva delle celebrazioni per il 50esimo anniversario del Centro di formazione professionale SSIC-TI di Gordola, nato come progetto nel 1976. Attorno ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni professionali si sono riunite le persone che hanno contribuito a far crescere una delle principali realtà formative dell'edilizia ticinese.
La parte ufficiale ha visto gli interventi del sindaco di Gordola Damiano Vignuta, del presidente della SSIC-TI Massimo Cereghetti, della consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti e del direttore del Centro Paolo Ortelli. Quest'ultimo ha ricordato come imparare un mestiere non significhi soltanto acquisire competenze, ma anche scoprire le proprie capacità e conquistare fiducia in sé stessi. «Costruire non vuol dire soltanto dare forma alla materia, ma lasciare qualcosa che avrà un valore nella vita degli altri», ha detto, in una riflessione maturata in quasi venticinque anni alla guida del Centro.
Il momento più atteso è stato la presentazione del documentario celebrativo "L'emozione di una storia, la forza del futuro", realizzato da Alessandro Arruda Alves di 2B Media Films, che intreccia interviste, testimonianze e materiali d'archivio per raccontare le trasformazioni del Centro e delle professioni. Significativo anche l'omaggio a Fernanda Corda, collaboratrice del CFP da 46 anni.
La celebrazione è proseguita in un'atmosfera conviviale con le sonorità jazz del gruppo The Latin Poket. La serata ha chiuso un anno di celebrazioni iniziato a maggio con l'incontro sulle sfide della formazione, che ha avuto per protagonista Paolo Crepet, e proseguito a ottobre con la giornata di porte aperte alla popolazione di Gordola.