Una storia di formazione, lunga 50 anni

Il momento più atteso è stato la presentazione del documentario celebrativo "L'emozione di una storia, la forza del futuro", realizzato da Alessandro Arruda Alves di 2B Media Films, che intreccia interviste, testimonianze e materiali d'archivio per raccontare le trasformazioni del Centro e delle professioni. Significativo anche l'omaggio a Fernanda Corda, collaboratrice del CFP da 46 anni.

La celebrazione è proseguita in un'atmosfera conviviale con le sonorità jazz del gruppo The Latin Poket. La serata ha chiuso un anno di celebrazioni iniziato a maggio con l'incontro sulle sfide della formazione, che ha avuto per protagonista Paolo Crepet, e proseguito a ottobre con la giornata di porte aperte alla popolazione di Gordola.