Microsoft: «Il guasto era dovuto a un aggiornamento della rete»
L'azienda chiarisce che il blackout globale non è stato causato da cyberattacchi o IA, ma da una modifica tecnica interna.
REDMOND - Il lungo disservizio che ha colpito i servizi online di Microsoft in tutto il mondo è stato causato da un problema interno, non da un attacco informatico né da attività legate all'intelligenza artificiale (IA). Lo ha spiegato venerdì l'azienda, precisando che all'origine del guasto c'era un precedente aggiornamento della capacità di rete.
Secondo Microsoft, il problema introdotto con quell'aggiornamento è emerso soltanto in seguito alle recenti modifiche alla rete.
Il guasto, iniziato giovedì e proseguito fino a venerdì, ha impedito ad aziende e utenti privati di tutto il mondo di accedere ai principali servizi cloud di Microsoft.
I disagi non hanno riguardato soltanto il servizio di posta elettronica Outlook, ma anche altri strumenti della piattaforma Microsoft 365. Su Teams, ad esempio, si sono verificati problemi nella pianificazione delle riunioni e nell'integrazione dei calendari. Anche l'assistente IA Copilot e le interfacce con fornitori terzi hanno subito interruzioni temporanee.