Microsoft: «Il guasto era dovuto a un aggiornamento della rete»

Il guasto, iniziato giovedì e proseguito fino a venerdì, ha impedito ad aziende e utenti privati di tutto il mondo di accedere ai principali servizi cloud di Microsoft.

I disagi non hanno riguardato soltanto il servizio di posta elettronica Outlook, ma anche altri strumenti della piattaforma Microsoft 365. Su Teams, ad esempio, si sono verificati problemi nella pianificazione delle riunioni e nell'integrazione dei calendari. Anche l'assistente IA Copilot e le interfacce con fornitori terzi hanno subito interruzioni temporanee.